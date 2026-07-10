సంబంధిత వార్తలు
- ఖమ్మం బైపాస్ రోడ్డుపై 113 కిలోల గంజాయి పట్టివేత.. విలువ రూ.56లక్షలు
- శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలి.. అలాంటివి జరగకూడదు: కేరళ మంత్రి
- Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
- భారతదేశంలోని సి-సూట్లో ఇప్పుడు 55 శాతానికి మిలీనియల్స్ ప్రాతినిధ్యం: లింక్డ్ఇన్
- యూజీ, పీజీ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టిన హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం
హైదరాబాదులో కొత్త సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు.. రూ. 77.31 కోట్లు మంజూరు
హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే ఉన్న 404 ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ నిర్వహణ, మూడు సంవత్సరాల పాటు కొత్త సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు, పరీక్ష, పనితీరులోకి తీసుకురావడం (ఎస్ఐటీసీ) కోసం రూ. 77.31 కోట్ల పరిపాలనాపరమైన ఆమోదాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది.
ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ గురువారం దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి పరిపాలనాపరమైన ఆమోదం అందిన తర్వాత, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) కమిషనర్ ఆర్.వి. కర్ణన్ తగిన చర్యలు చేపడతారు.
పారదర్శకమైన, పోటీతత్వంతో కూడిన అర్హత ఆధారిత ఎంపిక ప్రక్రియను నిర్ధారించేందుకు సమగ్ర సాంకేతిక, ఆర్థిక మూల్యాంకన ప్రమాణాలను పాటిస్తూ, ఈ-ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా టెండర్లను ఆహ్వానిస్తారు. మార్చి 19, 2021 నాటి ఒప్పందం ప్రకారం, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ నిర్వహణకు సంబంధించి ఐబిఐ గ్రూప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో కుదుర్చుకున్న ఒప్పంద గడువు సెప్టెంబర్ 2025తో ముగుస్తుందని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ తెలిపిన తర్వాత ఈ పరిపాలనాపరమైన అనుమతి లభించింది.
కొత్త టెండర్లు పిలిచే వరకు సిగ్నల్స్ నిర్వహణ, కార్యకలాపాల కోసం అదే సంస్థను కొనసాగించేందుకు కార్పొరేషన్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆమోదం పొందింది. ప్రస్తుతం ఉన్న 404 ట్రాఫిక్, పెలికాన్ సిగ్నల్స్ నిరంతరాయంగా పనిచేసేలా చూడటానికి, వాటి నిర్వహణకు, అలాగే సెంట్రల్ కమాండ్ కంట్రోల్, మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలోని కంట్రోల్ రూమ్ల నిర్వహణ మరియు అనుసంధానానికి ఈ నిర్వహణ ఒప్పందం అత్యవసరం.
ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు కూడా ఈ నిర్వహణ ప్రక్రియ అవసరం. కాబట్టి, దీనికి సంబంధించి రూ. 77.31 కోట్ల పరిపాలనాపరమైన అనుమతిని మంజూరు చేయాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 404 ట్రాఫిక్, పెలికాన్ సిగ్నల్స్ నిర్వహణ, కార్యకలాపాల కోసం కార్పొరేషన్ త్రైమాసికానికి రూ. 1.8 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని అధికారులు తెలిపారు.
మూడు లేదా నాలుగు రోడ్ల కూడళ్ల (జంక్షన్ల) వద్ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ను ఏర్పాటు చేయడానికి అంటే సరఫరా, అమరిక, పరీక్ష, ప్రారంభం, మూడేళ్ల వారంటీతో కూడిన నిర్వహణకు సుమారు రూ. 30 లక్షల ఖర్చు అవుతుంది.
భవిష్యత్తులో మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా అదనంగా మరో 50 ట్రాఫిక్, పెలికాన్ సిగ్నల్స్ను ఏర్పాటు చేస్తే, వాటి నిర్వహణ, కార్యకలాపాలను కూడా చేపట్టేలా ఇందులో ఏర్పాట్లు చేశామని అధికారులు వివరించారు. ప్రభుత్వం దీనికి పరిపాలనాపరమైన ఆమోదం తెలిపినందున, టెండర్ల ప్రక్రియ మరియు ఇతర లాంఛనాలు నెల రోజుల్లో పూర్తవుతాయని వారు పేర్కొన్నారు.
Chiru, Bobby: వర్షంలో 12 గంటలు తడుస్తూ షూటింగ్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి సినిమాపై తన అంకితభావాన్ని చాటారు. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచే భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
దాదా- ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ మూవీ ఫస్ట్ లుక్, 2027న సినిమా విడుదల
లెజెండ్రీ క్రికెటర్ సౌరవ్ గంగూలీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘దాదా - ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ రాజ్కుమార్ రావ్ టైటిల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకు ఈ రోజు మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ఇదే సమయంలో ఈ సినిమాను 2027, మే 14న లాంగ్ హాలిడే వీకెండ్ సందర్భంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
Rashmika: మైసా కోసం రష్మిక రిస్కీ స్టంట్స్.. అండర్వాటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ పూర్తి
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా 'మైసా' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమె కెరీర్లోనే అత్యంత సవాల్ తో కూడిన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ సినిమాపై భారీ ఆసక్తిని పెంచగా, ఇప్పుడు రష్మిక చేస్తున్న రిస్కీ స్టంట్స్ మరింత అంచనాలని పెంచుతోంది.
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
Naresh Vijaya Krishna: తమిళనాడు ఆదర్శంగా ఆంధ్ర లో కొత్త రాజకీయ శక్తి : నరేష్ విజయ కృష్ణ
సీనియర్ నటుడు నరేష్ తమిళనాడు తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మారిపోతున్నా యని విశ్లేషణను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. సినీ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ ను ఓ కీలక రాజకీయ శక్తిగా మలచి, ఏకంగా ప్రభుత్వం ఏర్పర్చేటట్లు చేసిన విధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సహితం సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణలకు క్రైస్తవ శక్తులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయా? అవునని స్పష్టమైన సంకేతాలు వెలువడుతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపైసీనియర్ నటుడు నరేష్ విజయ కృష్ణ ఎక్స్ లో చేసిన వరుస పోస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.