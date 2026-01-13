తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో 10 శాతం కోత- రేవంత్ రెడ్డి
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, వారి జీతంలో 10 శాతాన్ని నేరుగా తల్లిదండ్రుల బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేసేలా త్వరలో ఒక చట్టం తీసుకువస్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
రాష్ట్రంలోని వృద్ధులు, దివ్యాంగుల జనాభాను రక్షించడానికి ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ చర్యలను ప్రకటించిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఈ హెచ్చరిక చేశారు.
తమ పిల్లలపై వృద్ధ తల్లిదండ్రులు చేసే ఫిర్యాదులను తీవ్రంగా పరిగణించాలని కూడా రెడ్డి అన్నారు. ప్రభుత్వం వృద్ధుల కోసం పగటిపూట సంరక్షణ కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తోంది. 2026-27 బడ్జెట్లో తన ప్రభుత్వం కొత్త ఆరోగ్య సంరక్షణ విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతుందని, రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించడానికి కట్టుబడి ఉందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
దివ్యాంగుల కోసం ముఖ్యమంత్రి ప్రజో భవన్లో రెట్రోఫిటెడ్ మోటరైజ్డ్ వాహనాలు, బ్యాటరీతో నడిచే ట్రైసైకిళ్లు, బ్యాటరీ వీల్చైర్లు, ల్యాప్టాప్లు, వినికిడి పరికరాలు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర అధునాతన పరికరాల ఉచిత పంపిణీని ప్రారంభించారు. ఈ కొత్త పథకం కోసం రూ. 50 కోట్లు కేటాయించారు.
ఇంకా దివ్యాంగులు సమాజంలో ఆత్మగౌరవంతో జీవించేలా చూడటానికి మా ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో పనిచేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. విద్య, ఉద్యోగాలలో వారికి ప్రత్యేక కోటా కల్పించినట్లు కూడా ఆయన చెప్పారు. కొత్తగా వివాహం చేసుకున్న దివ్యాంగులకు రూ. 2 లక్షలు ఇస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది.
రాష్ట్రంలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులను కో-ఆప్టెడ్ సభ్యులుగా నామినేట్ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి కూడా తెలిపారు. ప్రతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ట్రాన్స్జెండర్లకు ఒక కో-ఆప్షన్ సభ్యుడి పదవి కేటాయించబడుతుందని చెప్పారు. ఇది ట్రాన్స్జెండర్ జనాభా తమ సమస్యలను లేవనెత్తడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.