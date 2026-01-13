మంగళవారం, 13 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 13 జనవరి 2026 (08:16 IST)

తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో 10 శాతం కోత- రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, వారి జీతంలో 10 శాతాన్ని నేరుగా తల్లిదండ్రుల బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేసేలా త్వరలో ఒక చట్టం తీసుకువస్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
రాష్ట్రంలోని వృద్ధులు, దివ్యాంగుల జనాభాను రక్షించడానికి ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ చర్యలను ప్రకటించిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఈ హెచ్చరిక చేశారు. 
 
తమ పిల్లలపై వృద్ధ తల్లిదండ్రులు చేసే ఫిర్యాదులను తీవ్రంగా పరిగణించాలని కూడా రెడ్డి అన్నారు. ప్రభుత్వం వృద్ధుల కోసం పగటిపూట సంరక్షణ కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తోంది. 2026-27 బడ్జెట్‌లో తన ప్రభుత్వం కొత్త ఆరోగ్య సంరక్షణ విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతుందని, రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించడానికి కట్టుబడి ఉందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 
 
దివ్యాంగుల కోసం ముఖ్యమంత్రి ప్రజో భవన్‌లో రెట్రోఫిటెడ్ మోటరైజ్డ్ వాహనాలు, బ్యాటరీతో నడిచే ట్రైసైకిళ్లు, బ్యాటరీ వీల్‌చైర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, వినికిడి పరికరాలు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర అధునాతన పరికరాల ఉచిత పంపిణీని ప్రారంభించారు. ఈ కొత్త పథకం కోసం రూ. 50 కోట్లు కేటాయించారు.
 
ఇంకా దివ్యాంగులు సమాజంలో ఆత్మగౌరవంతో జీవించేలా చూడటానికి మా ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో పనిచేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. విద్య, ఉద్యోగాలలో వారికి ప్రత్యేక కోటా కల్పించినట్లు కూడా ఆయన చెప్పారు. కొత్తగా వివాహం చేసుకున్న దివ్యాంగులకు రూ. 2 లక్షలు ఇస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. 
 
రాష్ట్రంలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ట్రాన్స్‌జెండర్ వ్యక్తులను కో-ఆప్టెడ్ సభ్యులుగా నామినేట్ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి కూడా తెలిపారు. ప్రతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లో ట్రాన్స్‌జెండర్లకు ఒక కో-ఆప్షన్ సభ్యుడి పదవి కేటాయించబడుతుందని చెప్పారు. ఇది ట్రాన్స్‌జెండర్ జనాభా తమ సమస్యలను లేవనెత్తడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అమెరికాలో రాజా సాబ్ ఫట్.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు హిట్.. అయినా ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి.. ఎందుకు?

అమెరికాలో రాజా సాబ్ ఫట్.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు హిట్.. అయినా ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి.. ఎందుకు?ది బాస్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా చిత్రం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై మంచి టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ జోరుగా సాగుతున్నందున, ఈ చిత్రం సెలవుల రద్దీ, కుటుంబ ప్రేక్షకులతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీసును షేక్ చేయడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. అయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని తెలుగు ప్రవాస సమాజంలో ఒక వర్గం ఈ సినిమాపై స్పష్టమైన నిరాశను వ్యక్తం చేస్తోంది. సాధారణంగా, మెగాస్టార్ సినిమాకు అమెరికా వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తెలుగు జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా విడుదలవుతుందని అంచనా వేస్తారు.

Allu Aravind: బాస్ ఈజ్ బాస్ చించేశాడు అంటున్న అల్లు అరవింద్

Allu Aravind: బాస్ ఈజ్ బాస్ చించేశాడు అంటున్న అల్లు అరవింద్మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రాన్ని నేడు తిలకించిన నిర్మాత అల్లు అరవింద్ చాలా సంతోషంగా మీడియాతో పంచుకున్నారు. సినిమా చూశాక ఏంగ్ జైటీతో బయటకు వస్తున్నారు. బాస్ ఈజ్ కమ్ బ్యాక్. బాస్ ఈ ఈజ్ బాస్. ఘరానా మొగుడు రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి. చాలా ప్లజెంట్ గా కనిపించారు. సన్నివేశాలు చాలా అద్శుతంగా పటించారు. ఇక వెంకటేష్ కాంబినేషన్ చెప్పక్కర్లేదు. మరో రేంజ్ లో ఇద్దరి నటన వుంది. ఫ్యామిలీ సినిమాతో సంక్రాంతిని కుమ్మేశారంటూ కితాబిచ్చారు.

Havish: నేను రెడీ ఫన్ ఫిల్డ్ టీజర్ రిలీజ్, సమ్మర్ లో థియేటర్లలో రిలీజ్

Havish: నేను రెడీ ఫన్ ఫిల్డ్ టీజర్ రిలీజ్, సమ్మర్ లో థియేటర్లలో రిలీజ్హీరో హవిష్, దర్శకుడు త్రినాధ రావు నక్కినతో కలసి కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ 'నేను రెడీ' చేస్తున్నారు. హర్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్‌పై నిఖిల కొనేరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో హవిష్ సరసన కావ్య థాపర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. పోస్టర్లు, టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం టీజర్‌ను మేకర్స్ ఈరోజు విడుదల చేశారు. ఈ టీజర్‌ను ఇంతకు ముందు ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్' చిత్రంతో పాటు థియేటర్లలో ప్రదర్శించారు.

Malavika: స్టంట్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం, మాళవికా మోహనన్

Malavika: స్టంట్స్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం, మాళవికా మోహనన్తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో, మాళవిక మోహనన్ సినిమాలో తన ఫైట్ సీక్వెన్స్‌కు సంబంధించిన ఒక తెర వెనుక వీడియో క్లిప్‌ను పంచుకున్నారు. ఆమె ఇలా రాశారు, "అమ్మాయిలుగా మాకు సినిమాల్లో యాక్షన్ చేసే అవకాశం చాలా అరుదుగా వస్తుంది, కానీ నాకు స్టంట్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం మరియు ఈ సన్నివేశం చేయడం నాకు చాలా సరదాగా అనిపించింది! మీకు ఈ సన్నివేశం నచ్చిందా?"

Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్

Sobhita : ఆకట్టుకుంటున్న శోభితా ధూళిపాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో ట్రైలర్హైదరాబాద్: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ప్రైమ్ వీడియో', ఈరోజు తమ కొత్త తెలుగు సినిమా చీకటిలో ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి. సురేష్ బాబు నిర్మించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాకి శరణ్ కొపిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు. చంద్ర పెమ్మరాజు మరియు శరణ్ కొపిశెట్టి ఈ కథను అందించారు.

Watch More Videos

అద్భుతమైన కళాత్మక వస్త్రశ్రేణితో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకోండి

అద్భుతమైన కళాత్మక వస్త్రశ్రేణితో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను జరుపుకోండిమకర సంక్రాంతి అంటేనే సూర్యకిరణాల వెలుగులు, కొత్త బియ్యం ఘుమఘుమలు, ఇంటి ముంగిట అందమైన ముగ్గులతో అలరారే వేడుక. పవిత్ర స్నానాలు, గోపూజల వంటి సాంప్రదాయక విధులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపే ఈ పండుగ రోజున, సంప్రదాయంతో పాటు సౌకర్యం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. ఫ్యాబ్ ఇండియా వారి మకర సంక్రాంతి ఫెస్టివ్ కలెక్షన్ అచ్చం అటువంటి క్షణాల కోసమే రూపొందించబడింది. ఇది సరళత, కళాత్మకత మరియు కాలాతీత డిజైన్ల అద్భుత సమ్మేళనం. ఈ కలెక్షన్‌లో మృదువైన, శ్వాసక్రియకు అనువైన కాటన్-సిల్క్ మిశ్రమ వస్త్రాలు ఉన్నాయి, ఇవి రోజంతా తేలిక పాటి, సౌకర్యవంతమైన అనుభూతులను అందిస్తాయి.

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభం

దక్షిణ భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న గో కలర్స్, హైదరాబాద్‌ ఏఎస్ రావు నగర్‌లో కొత్త స్టోర్ ప్రారంభంహైదరాబాద్: మహిళల బాటమ్‌వేర్ విభాగంలో దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉన్న గో కలర్స్(Go Colors), దక్షిణ భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తృతం చేసింది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో 4,430 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో కూడిన తమ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రముఖ సినీ నటి నిహారిక కొణిదెల ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ స్టోర్‌ను ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్‌లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో ఒకటైన డాక్టర్ ఏ.ఎస్. రావు నగర్‌లో ఈ స్టోర్ ఏర్పాటైంది.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్హైదరాబాద్: తదుపరి తరం సౌందర్య, శరీర శిల్ప సంరక్షణలో మార్గదర్శక సంస్థ అయిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్, హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ అత్యాధునిక క్లినిక్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. చెన్నైలో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లోకి బ్రాండ్ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది , త్వరలోనే బెంగళూరుకు ఈ సంస్థ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనుంది.

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com