తెలంగాణ: బడుల్లో ఇక రకరకాలైన టిఫిన్లు.. పాలు, రాగి జావ.. మెనూ ఇదే
Breakfast In Telangana Schools
తెలంగాణ సర్కారు బడుల్లో ఇక చిన్నారులకు పౌష్టికాహారం లభించనుంది. ఎలాంటి అల్పాహారం తీసుకోకుండా చాలామంది విద్యార్థులు బడులకు వస్తున్నారని తద్వారా వారు చదువులపై శ్రద్ధ వహించలేకోపోతున్నారని సర్వేలో తేలింది.
దీంతో ప్రభుత్వ స్కూల్స్, కాలేజీల్లో సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్ ద్వారా పిల్లలకు అల్పాహారం అందించాలని నిర్ణయించింది. వచ్చే ఏడాది నూతన విద్యాసంవత్సరం ఆరంభమైన తర్వాత జూన్ 12 నుంచి దీన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
వారం రోజుల్లో ఆరు రోజులు ఐదు రకాల అల్పాహారాలను పిల్లల కు అందజేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ బ్రేక్ ఫాస్ట్ మెనులో రెండు రోజులు మిల్లెట్ ఇడ్లీలతో పాటు ఒక రోజు మిల్లెట్ ఉప్మా, మూడు రోజులు రాగిజావ అందజేస్తారు. తద్వారా తద్వారా 19 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ప్రతి రోజు ఉదయం పూట పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించడం వల్ల విద్యార్థుల్లో ఏకాగ్రత పెరిగి, విద్యా ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఇక మెనూలో మంగళ, గురువారాల్లో మిల్లెట్ ఇడ్లీ, శుక్రవారం మిల్లెట్ ఉప్మా, సోమవారం దోశ, బుధవారం పూరీ, శనివారం బోండా అందించాలని నిర్ణయించారు. వారంలో సోమ, బుధ, శుక్రవారాల్లో పాలు అందిస్తారు.
ఇక మిగిలిన మంగళ, గురు, శనివారాల్లో రాగి జావ అందించనున్నారు. పిల్లలకు అందించే బ్రేక్ పాస్ట్ కోసం రూ. 540 కోట్లు, పాల కోసం రూ.180 కోట్లు ఖర్చు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.