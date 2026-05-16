బోరుబావిలో పడిపోయిన మనవడిని రక్షించబోయి ప్రాణాలు కోల్పోయిన తాతయ్య, వీడియో
నల్లగొండ జిల్లాలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకున్నది. పొలంలో తవ్విని బోరు బావిలో నాలుగేళ్ల బాలుడు పడిపోయాడు. ఆ బాలుడిని రక్షించేందుకు తాత వెంకన్న ఒక్క ఉదుటున ఆ బోరు గుంతలో దూకేశాడు. ఐతే ఆ బాలుడిని కాపాడే క్రమంలో తాతయ్య గుంతలో ఇరుక్కుపోయి ఊపిరాడక తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యాడు.
స్థానికులు సమాచారం అందించడంతో వెంటనే మిర్యాలగూడ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఇద్దరినీ బైటకు తీసారు. వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే వెంకన్న మృతి చెందాడు. బాలుడికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
నల్గొండ జిల్లాలో బోరు గుంతలో పడిపోయిన నాలుగేళ్ల బాలుడు— Telugu Scribe (@TeluguScribe) May 16, 2026
బాలుడిని కాపాడేందుకు వెళ్లి అదే బోరు గుంతలో ఇరుక్కుపోయి తాత మృతి
మిర్యాలగూడ మండలం, ఊట్లపల్లి శివారులో వ్యవసాయ పొలం వద్ద ప్రమాదవశాత్తు బోరు గుంతలో పడిపోయిన నాలుగేళ్ల బాలుడు
బాలుడిని కాపాడేందుకు వెళ్లి అదే బోరు గుంతలో… pic.twitter.com/kCTyODr2PL
ప్రకృతి గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పే కాన్సెప్ట్ తో జంగిల్ బుగి రియాల్టీ షో
క్రాస్ స్టేట్ రియాల్టీ షో జంగిల్ బుగి కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ రియాల్టీ షోలో తెలుగు లయన్స్, హిందీ హాక్స్, తమిళ్ టైగర్స్, మావెరిక్స్, కన్నడ పాంతర్స్...ఇలా ఐదు టీమ్స్ పాల్గొననున్నాయి. ఈ నెల 17,18వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ వేదికగా జరిగే ఆడిషన్స్ నుంచి వివిధ దశల వడబోత తర్వాత పోటీదారులను ఎంపికచేయనున్నారు.
విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు నటనకు దూరం : హీరో రవి మోహన్ (Video)
తనకు విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు తాను నటనకు దూరంగా ఉంటానని, అప్పటివరకు తన సినిమాలు బిగ్ స్క్రీన్పై విడుదల కాబోవని హీరో రవి స్పష్టం చేశారు. తన భార్య ఆర్తితో ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా విడాకుల కోసం న్యాయపోరాటం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో రవి మోహన్ జీవితంలోకి బెంగుళూరుకు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ ప్రవేశించారు. ఆమెతో సన్నిహితంగా మెలుగుకూ వచ్చారు. అయితే, కెనీషాను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు సైబర్పుల్లింగ్ చేశారు. ఈ వేధింపులను తట్టుకోలేని కెనీషా... హీరో రవి మోహన్తో పాటు చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు శుక్రవారం ప్రకటించారు.
చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే సమ్మర్ హాలిడేస్
కథా బలమున్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
Prasanth Varma: తేజ సజ్జ హనుమాన్ చిత్రం 3డిలో రీరిలీజ్ కాబోతోంది
ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జ నటించిన 'హనుమాన్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సూపర్ హీరో ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ హిందీలోనూ ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించిన ఈ జాతీయ పురస్కార విజేత చిత్రం, అద్భుతమైన 3D సినిమాటిక్ అనుభవంతో తిరిగి వెండితెరపైకి రాబోతోంది. తాజాగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది చిత్ర యూనిట్. ఈ చిత్రం 3D వెర్షన్ జూన్ 25, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
'జయం' రవితో కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ బ్రేకప్ - ఫెమినిజం గెలిచింది.. ఆనందం ఓడిపోయింది..
కోలీవుడ్ హీరో జయం రవి అలియాస్ రవి మోహన్ జీవితం నుంచి ప్రముఖ గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ తప్పకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫెమినిజం గెలిచింది. ఆనందం ఓడిపోయింది అంటూ కెనీషా ఓ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, సోషల్ మీడియా వేదికల నుంచే కాకుండా ఏకంగా చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా రవి మోహన్ సతీమణి ఆర్తి రవి, సింగర్ కెనీషాల చుట్టూ ఉన్న వివాదం సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయని కెనీషా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు.