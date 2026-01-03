గృహ జ్యోతి పథకం 52.82 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు చేరింది.. భట్టి విక్రమార్క
పేద కుటుంబాలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ను అందించే ప్రతిష్టాత్మక గృహ జ్యోతి పథకం 52.82 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు చేరిందని, వారి తరపున ప్రభుత్వం రూ. 3,593.17 కోట్ల విద్యుత్ బిల్లులను చెల్లిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క మండలిలో ప్రకటించారు.
ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, ఈ పథకం దక్షిణ డిస్కం పరిధిలో 25.35 లక్షల కుటుంబాలకు, ఉత్తర డిస్కం పరిధిలో 27.47 లక్షల కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చిందని భట్టి తెలిపారు. "ఈ పథకం ప్రజల జీవితాలను మార్చివేసింది.. అని భట్టి అన్నారు.
ప్రభుత్వం వారి విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లిస్తుండటంతో, గృహ జ్యోతి పథకం "కుటుంబాలు సామాజికంగా, ఆరోగ్యపరంగా మరియు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి సహాయపడింది. వారి పిల్లలకు మంచి విద్యను అందించడానికి కూడా వీలు కల్పించింది.. అని ఆయన అన్నారు.