ఢిల్లీ వేదికగా గోదావరి జలాలు ఏపీకి తరలించేందుకు కుట్ర : హరీష్ రావు ఆరోపణ
గోదావరి జలాల్లో 200 టీఎంసీల నీటికి ఏపీకి తరలించేందుకు భారీగా కుట్ర సాగుతోందని మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. ఆయన శుక్రవారం హైదరాబాద్ నగరంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, పథకం ప్రకారమే పోలవరం - నల్లమలసాగర్కు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి సహకరిస్తున్నారని, సుప్రీంకోర్టులో ఈ ప్రభుత్వం చెల్లని పిటిషన్ వేసి రిట్ను ఉపసంహరించుకున్నారని మండిపడ్డారు.
'ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో జరుగుతున్నది పేరుకే జలవివాదాల కమిటీ సమావేశం. పోలవరం - నల్లమలసాగర్కు పరిష్కారం కోసమే ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. 200 టీఎంసీల గోదావరి జలాలను ఏపీకి తరలించుకుపోయే కుట్ర జరుగుతోంది. నేను ప్రశ్నించిన తర్వాత వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. రెండు కండీషన్లు పెట్టి దిల్లీలో సమావేశానికి వెళ్లారు. ఏపీ ప్రభుత్వం నల్లమలసాగర్కు డీపీఆర్ ఆపాలని, ఈ ప్రాజెక్టుకు సీడబ్ల్యూసీ అనుమతి ఇవ్వొద్దని రెండు షరతులు విధించారు. వీటికి కేంద్రం ఎలాంటి హామీ ఇవ్వకుండానే సమావేశానికి ఎందుకు వెళ్లారు? నల్లమలసాగర్కు అంగీకరించి తెలంగాణకు మరణశాసనం రాయాలని అనుకుంటున్నారా?
ఈ సమావేశానికి కూడా ఆదిత్యనాథ్దాసునే పంపించారు. ఆయన గతంలో ఏపీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేశారు. తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకంగా కేంద్రానికి లేఖలు రాశారు. మన ప్రాజెక్టులకు అడ్డుపడిన వ్యక్తి ఇపుడు ఈ రాష్ట్రం తరపున వాదనలకు వెళ్లారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గోదావరిపై 7 ప్రాజెక్టులకు డీపీఆర్లను పంపించింది. బీఆర్ఎస్కు తెలంగాణ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం. అవసరమైతే కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మరో పోరాటానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. చంద్రబాబు ఒత్తిడితో ఢిల్లీలో జరుగుతున్న సమావేశాన్ని రాష్ట్రం బహిష్కరించాలి. కాదని పాల్గొంటే మరో పోరాటానికి సిద్ధం కావాలి. తెలంగాణ నీళ్లు ఏపీకి ధారాదత్తం చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోం అని హరీశ్ రావు అన్నారు.