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  4. He plastered the entire village with posters about his love affair upon learning his girlfriend was getting married to another man; watch the video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (20:55 IST)

ప్రియురాలికి వేరే యువకుడితో పెళ్లి జరుగుతోందని ఊరంతా తన లవ్ పోస్టర్లు అంటించాడు, వీడియో

Lover plastered his love affair posters
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (20:55 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (20:59 IST)
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జయం సినిమా గుర్తుండే వుంటుంది. అందులో హీరో నితిన్ కనబడకుండా స్లోగన్స్ రాసి విలన్ కి హీటెక్కిస్తాడు. ఇప్పుడు అలాగే ఓ ప్రియుడు తన ప్రియురాలికి వేరే వ్యక్తితో పెద్దలు ఇష్టంలేని పెళ్లి చేస్తున్నారని ఊరంతా తామిద్దరు కలిసి వున్న పోస్టర్లు అంటించాడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో ఇతడి ప్రేమ వ్యవహారం కాస్తా పోస్టర్లతో సంచలనంగా మారింది.
 
తాము ఏడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నామనీ, ఐతే తన ప్రియురాలి పేరెంట్స్ ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లిని బలవంతంగా చేస్తున్నారని అతడు ఆరోపిస్తున్నాడు. ఎంత చెప్పినా వినకపోయేసరికి అర్థరాత్రి తన ప్రియురాలితో తను కలిసి వున్న పోస్టర్లతో పాటు తన ప్రేయసిని పెళ్లాడేవాడు కేవలం బంగారం కోసం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడంటూ ఆరోపించాడు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
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ఐవీఆర్

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