Heart attack, ఉద్యోగం కోసం డెమో ఇస్తూ గుండెపోటుతో లెక్చరర్ మృతి, వీడియో
ఖమ్మం జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఉద్యోగం కోసం వెళ్లిన ఓ లెక్చరర్ గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఈ ఘటనతో అక్కడివారు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఉద్యోగం కోసం సదరు లెక్చరర్ క్లాసులో డెమో ఇస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో పలువురు సందేహాలు లేవనెత్తడంతో వాటిని నివృత్తి చేస్తున్నాడు. అలా వారికి వివరిస్తూనే ఒక్కసారిగా స్టేజిపైనే కుప్పకూలిపోయాడు. దీనితో అప్రమత్తమైన తోటివారు వెంటనే ఆయనను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే ఆయన అప్పటికే మృతి చెందారని వైద్యులు ధృవీకరించారు.
ఇటీవలి కాలంలో గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. అందువల్ల గుండె భారంగా, ఏదో బండపెట్టినట్లుగా, అస్వస్థతగా అనిపిస్తే వైద్యుడితో పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. గుండెపోటు అడ్డుకునేందుకు తనిఖీ చేయాల్సినవి.
రక్తపోటును పర్యవేక్షించండి: క్రమం తప్పకుండా రక్తపోటును తనిఖీ చేసుకోండి.
క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడండి: డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు తీసుకుంటూ ఉండండి.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం: ఉప్పు, నూనె తక్కువగా ఉండే, తాజా, పోషకాలు నిండిన ఆహారాన్ని తీసుకోండి.
శారీరక శ్రమ: ఇంట్లోనే తేలికపాటి వ్యాయామాలు లేదా యోగా చేయండి.
వైద్యుడిని సంప్రదించండి: ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, అలసట వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి: ఒత్తిడి కూడా గుండె జబ్బులకు ఒక కారణం. యోగా, ధ్యానం వంటివి చేయండి.