Heat Wave Alert: ఏప్రిల్ 10కి తర్వాత తెలంగాణలో వడగాలులు
తెలంగాణలో ఏప్రిల్ 10 తర్వాత వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర - తూర్పు తెలంగాణలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 41 నుండి 43 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు, హైదరాబాద్లో 39 నుండి 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా. తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఇటీవల కురిసిన సాధారణ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఉష్ణోగ్రతల తర్వాత, నేటి నుండి పొడి వాతావరణం మొదలవుతుంది. రాబోయే రెండు నుండి మూడు రోజుల పాటు, ఉత్తర-తూర్పు తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు 38 నుండి 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ పరిధిలో, హైదరాబాద్లో 37 నుండి 38 డిగ్రీల సెల్సియస్ పరిధిలో సాధారణ స్థాయిలో కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.