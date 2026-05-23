సంబంధిత వార్తలు
- సూర్యాపేటలో బీఆర్ఎస్ నేత దారుణ హత్య
- అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలున్న ప్రాంతాల్లో సెలవు ప్రకటించండి.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
- భర్త వేధింపులు.. మహిళ ఆత్మహత్య.. షెడ్డులో ఉరికి వేలాడుతూ..
- తెలంగాణకు అరుదైన గౌరవం.. పోచంపల్లి ఇకాట్ను ధరించి కేన్స్లో మెరిసిన రష్మీ
- నిప్పుల కుంపటిగా తెలుగు రాష్ట్రాలు - పిడుగురాళ్లలో రికార్డు స్థాయిలో 48 డిగ్రీలు
తెలంగాణలో తీవ్ర వడగాలులు-16మంది మృతి: పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి
వేసవి కారణంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తీవ్ర వడగాలుల పరిస్థితుల కారణంగా 16 మంది మరణించారని తెలంగాణ రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి శనివారం తెలిపారు. వడగాలుల వల్ల తలెత్తిన పరిస్థితులపై అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన శ్రీనివాస రెడ్డి, ఈ 16 మరణాలు రాష్ట్రంలోని ఏడు జిల్లాల్లో సంభవించాయని పేర్కొన్నారు.
Telangana
జిల్లా కలెక్టర్ల నుండి అందిన నివేదికలను ఉటంకిస్తూ, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో నలుగురు, ఆ తర్వాతి స్థానంలో వరంగల్ అర్బన్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఒక్కో జిల్లాలో ముగ్గురు చొప్పున, అలాగే జోగులాంబ గద్వాల్, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఒక్కో జిల్లాలో ఒకరు చొప్పున మరణించారని శ్రీనివాస రెడ్డి వివరించారు.
మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 4 లక్షల చొప్పున ప్రభుత్వం ఎక్స్గ్రేషియా అందిస్తుందని శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న గ్రామాలను గుర్తించి, మీడియా, సోషల్ మీడియా, ఇతర మార్గాల ద్వారా ఆ గ్రామాలకు వడగాలుల హెచ్చరికలను పంపాలని రెవెన్యూ మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
బస్టాండ్లు, మార్కెట్లు, ప్రధాన రహదారులు, కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో పనిచేసే ప్రదేశాల వద్ద తాగునీరు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లను అందుబాటులో ఉంచాలని మంత్రి సూచించారు. వడగాలుల కారణంగా ప్రాణనష్టం జరగకుండా నివారించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వృద్ధులు, గర్భిణీ స్త్రీలు, పిల్లలు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య తమ ఇళ్ల నుండి బయటకు రాకూడదని మంత్రి సూచించారు. వడగాలుల పరిస్థితులను ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షించాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. అలాగే వడగాలుల ఉపశమన చర్యలలో భాగంగా మండల స్థాయి నుండి గ్రామ స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.
మానవ ప్రాణాలతో పాటు, గ్రామాల్లోని జంతువులు, పక్షులకు కూడా తాగునీటిని అందుబాటులో ఉంచేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మే 26 వరకు తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని రెడ్డి తెలిపారు. ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్లను కోరారు.
Nikhil: స్వయంభూ విఎఫ్.ఎక్స్. టెక్నీషియన్లను పర్యవేక్షించిన నిఖిల్, సెంథిల్
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. 'స్వయంభూ' భారతీయ సినిమా రంగంలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ఎపిక్ వెనుక ఉన్న వర్క్ ని చిత్ర బృందం ఇప్పుడు సినీ ప్రేమికులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
Venkatesh Iyer: అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వెళ్ళి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన క్రికెటర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
Allu Arjun: శక్తిమాన్ గా అల్లు అర్జున్ ను బాసిల్ జోసెఫ్ చూపించనున్నాడా?
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.
Sandhigdham: సందిగ్ధం అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది : పార్ధసారథి
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు...
అవి నా ఫోటోలు కాదు.. ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలు.. రుక్మిణి వసంత్
ఆన్లైన్లో తనవిగా తప్పుగా ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలపై నటి రుక్మిణి వసంత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఆ చిత్రాలు పూర్తిగా నకిలీవి, కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తమ బృందం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కూడా వెల్లడించారు.