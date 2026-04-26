తెలంగాణా రాష్ట్రంలో భానుడి ఉగ్రరూపం - ఉక్కపోతకు నలుగురు మృతి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భానుడు ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. ఫలితంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఒకవైపు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, మరోవైపు, ఉక్కపోతకు ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. వడదెబ్బ కారణంగా శనివారం ఒక్కరోజే నలుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. హనమ్మకొండ జిల్లాకు చెందిన సాదుల నరహరి (58), వరంగల్కు చెందిన ఎండీ యాకూబీ (63), మంచిర్యాల జిల్లా వాసి కొట్రంగి జయరాం (40), సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన నరసింహ (51)లు వడదెబ్బకు ప్రాణాలు విడిచాడు. వీరంతా పొలంపనులకు వెళ్లడం వల్ల వడదెబ్బ తగిలి మృతి చెందారు.
మరోవైపు, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. జగిత్యాల జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గరిష్టంగా 44.3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. కుమరంభీమ్, అసిఫాబాద్, పెద్దపల్లి, నిజామాబాద్ జిల్లాలోని పలు చోట్ల 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డయ్యాయి. కామారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, భూపాలపల్లి, మెదక్, సిద్దిపేట జిల్లాల్లోనూ ఎండల తీవ్ర కొనసాగుతోంది.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో పిడిగుపాటుకు ఓ యువకుడు మృతి చెందాడు. బల్మూరు మండలం మైలారం గ్రామానికి చెందిన గట్టు సరేశ్వరం (19) పొలంలో గేదెలను కాస్తుండగా ఒక్కసారిగా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో వర్షంలో తడవకుండా ఉండేందుకు తాటిచెట్టు కిందకు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో పిడుగు పడటంతో అక్కడికక్కడే మరణించాడు.