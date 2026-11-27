గత 10 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా హైదరాబాద్లో నవంబర్ నెలలోనే అత్యంత భారీ వర్షం
హైదరాబాద్లో గత 10 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత భారీ నవంబర్ వర్షపాతం నమోదైంది. కేవలం మూడు గంటల వ్యవధిలోనే కొన్ని ప్రాంతాల్లో 60 నుండి 80 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. నవంబర్ 27, శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజామున 3 గంటల మధ్య హైదరాబాద్లో నవంబర్ నెలలోనే అత్యంత భారీ వర్షం కురిసింది. గత 28 రోజులుగా నగరంలో ఇంత భారీ వర్షం లేకపోవడంతో, ఈ కుండపోత వర్షానికి చాలా మంది నివాసితులు ఆశ్చర్యపోయారు.
సుభాన్ బేకరీ కూకట్పల్లి, సఫిల్గూడ, షేక్పేట్, చర్లపల్లి, బోరబండ, మాదాపూర్, ఇతర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి కారణంగానే ఈ వర్షం కురుస్తోందని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు. ఈ ద్రోణి కారణంగా తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చెదురుమదురుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడంతో హైదరాబాద్లో వణుకు, పొగమంచుతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుందని ఐఎమ్డి అంచనా.
నల్గొండ, సూర్యాపేట, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్, నారాయణపేట, మహబూబ్నగర్, మెదక్ సహా మరికొన్ని జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన జిల్లాల్లో వాతావరణం పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్ 28 నుండి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన చలి ఏర్పడవచ్చు. నవంబర్ 29, 30, డిసెంబర్ 1 తేదీలలో హైదరాబాద్తో సహా పలు జిల్లాల్లో తీవ్రమైన చలి ఉండే అవకాశం ఉంది.