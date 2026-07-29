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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (11:41 IST)

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ.. భారీగా వరద నీరు

Telangana Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:41 IST)
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మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. రాబోయే కొన్ని గంటల పాటు నగరం, తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ శాఖ అధికారుల ప్రకారం, సైబరాబాద్ ప్రాంతంలో రాబోయే మూడు నుండి నాలుగు గంటల పాటు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
దీని దృష్ట్యా ఈ ప్రాంతానికి ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయబడింది. నగరం అంతటా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు అడపాదడపా చినుకులు పడే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా. 
 
సైబరాబాద్ ప్రాంతంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 26°C నుండి 28°C మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 22°C నుండి 23°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాల కారణంగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోయి, వాహనదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. నీరు నిలిచిన, రాకపోకలకు ఆటంకం ఉన్న మార్గాలకు దూరంగా ఉండాలని, వాహనాలను తక్కువ వేగంతో జాగ్రత్తగా నడపాలని ప్రజలకు సూచించడం జరిగింది. 
 
మంగళవారం సాయంత్రం నుండి తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల జనజీవనం స్తంభించింది. ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో మంగళవారం రాత్రి నుండి భారీ వర్షం పడుతోంది. 
 
పూల్ వాగు, పెద్ద వాగులు వర్షపు నీటితో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూర్ మండలం అక్కిపల్లి గ్రామం వద్ద వాగు పొంగి ప్రవహిస్తోంది. దీనివల్ల అక్కిపల్లి, శివలింగాపురం గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కోటపల్లి మండలంలోని నక్కలపల్లి వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. 
 
వాగు ఉధృతి కారణంగా నక్కలపల్లిలోని లెవెల్ బ్రిడ్జి వద్ద రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. భారీ వర్షాల వల్ల నాలుగు గ్రామాల ప్రజలు, వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రమాదకరమైన వాగులను దాటవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. 
 
బోగత జలపాతంలోకి వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. వరద ఉధృతి పెరుగుతుండటంతో అటవీ శాఖ భద్రతా సిబ్బంది తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. జలపాతం వద్దకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లాలోని బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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