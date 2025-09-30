Heavy Rainfall: హైదరాబాద్లో ఎండలు మండిపోయాయ్.. భారీ వర్షాలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
హైదరాబాద్లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఎండలు మండిపోయిన తర్వాత భారీ వర్షం కురిసింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2:40 గంటలకు ప్రారంభమైన వర్షం దాదాపు అరగంట పాటు కొనసాగింది. దీనివల్ల నివాసితులకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది.
రాబోయే నాలుగు రోజులు తెలంగాణ అంతటా వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది, అనేక జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడన వ్యవస్థ ఏర్పడుతుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక జిల్లాల్లో, ముఖ్యంగా అల్లూరి, పార్వతీపురం, కాకినాడ, యానాం, గోదావరి జిల్లాలతో పాటు నెల్లూరు, తిరుపతిలలో రాబోయే 24 గంటల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.