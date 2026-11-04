భద్రాచలంలో ఆకస్మిక వరదల ముప్పు.. అలెర్ట్ జారీ
తూర్పు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 200 మిల్లీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. బుధవారం కూడా భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల రాబోయే 24 గంటల్లో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించడమైనది. ఖమ్మం, ములుగు, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
భూపాలపల్లి, వరంగల్, సూర్యాపేట, హన్మకొండ, జనగాం, నల్గొండ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్, ఇతర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడవచ్చు. పశ్చిమ తెలంగాణలో వాతావరణం దాదాపు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది.