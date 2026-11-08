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  4. HMWS and SB fines Akshayakalpa Farms Rs.20,000 for wasting drinking water in Jubilee Hills
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 8 November 2026 (10:05 IST)

తాగునీటితో ఫ్లోర్‌క్లీనింగ్ చేశారని.. రూ.20 వేల అపరాధం

cash
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (10:05 IST)
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హైదరాబాద్ నగర పాలక సంస్థ చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. తాగునీటితో ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ చేశారని ఓ ఇంటి యజమానికి రూ.20 వేల అపరాధం విధించారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ రోడ్డు నంబర్ 70 జర్నలిస్టు కాలనీలోని మహ్మద్ జరీనాబేగం పేరుతో ఉన్న నీటి కనక్షన్‌ను అక్షయకల్ప ఫార్మ్స్, ఫుడ్స్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌ సంస్థ వినియోగిస్తోంది. ఈ సంస్థ ప్రాంగణంలో తాగునీటిని ఫ్లోర్‌ క్లీనింగ్‌ కోసం వాడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 
 
దీంతో జరిమానా విధించడంతో పాటు మురుగునీటి కనెక్షన్‌ను తాత్కాలికంగా తొలగించారు. జలమండలి సరఫరా చేసే నీటిని తాగు, అత్యవసరాలకు మాత్రమే వినియోగించాలని సూచించింది. దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక చర్యలను ముమ్మరం చేసినట్లు తెలిపింది. తాగునీటి వృథా గుర్తిస్తే సంబంధిత ప్రాంత వివరాలు, ఫొటోలు లేదా వీడియోలను 99499 30003కు వాట్సప్‌ చేయాలని సూచించింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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