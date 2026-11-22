వాడుపోతే ఏ బాధా వుండదు : ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్యకు భార్య ప్లాన్ (Video)
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ మహిళ తన భర్త హత్యకు ప్లాన్ వేసింది. తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను కడతేర్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ విషయాన్ని పసిగట్టిన భర్త... సూర్యాపేట గ్రామీణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. సూర్యాపేటకు చెందిన శిల్ప అనే మహిళకు భర్త, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ మహిళకు పరాయి పురుషుడుతో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న భర్త.. భార్యను పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. పద్దతి మార్చుకోవాలని హితవు పలికాడు.
భర్త మాటలు పెడచెవిన పెట్టిన భార్య.. తన ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్యకు ప్లాన్ చేసింది. ఇందుకోసం ప్రియుడితో వీడియో కాల్లో మాట్లాడుతూ భర్త అమర్చిన సీక్రెట్ కెమెరా కంటికి చిక్కింది. వాడు (భర్త) పోతే ఏ ఇబ్బంది వుండదని, భర్త చనిపోయిన తర్వాత నేను ఒంటరిగా ఉండలేనని, ఒక నెల రోజు లేదా నెలన్నర రోజుల పాటు మా అమ్మ తన వద్దకు వచ్చి వుంటుందని, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చి ఓ ఇంటికి తీసుకుని ఉంటానని ప్రియుడితో చెప్పింది. హైదరాబాద్లో ఒక ఇల్లు, సూర్యాపేటలో ఓ ఇల్లు ఉంటుందన్నారు. అయితే, దీనికి ప్రియుడు సొంతూరుకు పోయి ఏం చేస్తావంటూ ప్రశ్నించగా, రెండు చోట్ల ఇల్లు ఉండాలంటూ చెప్పుకొచ్చింది.
భార్య ప్లాన్ను తెలుసుకున్న భర్త దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడు. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సూర్యాపేట గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఉదంతం వెలుగు చూసింది.
Inka enni chudali ra ilantivi ???????????? Ilanti dikkumalina lanjalu ni em cheyali cheppandi Maha aithe oka araganta denguthadu emo aadi kosam mogudni champadaniki planning ???? Pillalni orphanage lo vestadhi anta ???????? https://t.co/ikNHSggvQZ— Pawanism™ #OG ???? (@Dileepspk18) November 22, 2026