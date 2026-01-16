గోల్కొండ కోట.. గోల్ఫ్ క్లబ్ ప్రాంగణంలో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభం
గోల్కొండ కోట సమీపంలోని గోల్ఫ్ క్లబ్ ప్రాంగణంలో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ప్రారంభం కావడంతో, ఏడు నుండి ఎనిమిది మంది ప్రయాణికులను మోసుకెళ్తున్న దాదాపు 18 హాట్ ఎయిర్ బెలూన్లు గాల్లోకి ఎగిరాయి. పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఈ ఉత్సవాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ప్రయాణం చేశారు.
టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్నవారు, ప్రముఖులతో సహా సుమారు 50 మంది ఈ ప్రయాణాలలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఉత్సవానికి ప్రముఖులు, మీడియా మినహా టిక్కెట్ ధర రూ. 2000 ప్లస్ జీఎస్టీగా నిర్ణయించారు. తక్కువ దూరం ప్రయాణించే సాయంత్రపు రైడ్లను సికింద్రాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ఏర్పాటు చేశారు. పాల్గొన్నవారు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలను మరిన్ని నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించారు.
దాదాపు ఒకటిన్నర గంటల పాటు మంత్రి గాలిలో ప్రయాణించి, సుమారు 13 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కవర్ చేశారు. ఈ ప్రయాణం గోల్కొండ గోల్ఫ్ క్లబ్ సమీపంలో ప్రారంభమై, అప్పాజిగూడ శివార్లలో ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్, దాని పరిసర ప్రాంతాల విశాలమైన వైమానిక దృశ్యాలు కనువిందు చేశాయి.