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  4. housewarming ceremony, a group of hijras lifted their clothes and exposed themselves because they hadn-t been given ₹50,000
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (23:04 IST)

శుభమా అని గృహ ప్రవేశం చేస్తుంటే, రూ. 50 వేలు ఇవ్వలేదని హిజ్రాలు డ్రెస్ అంతా ఎత్తి చూపించారు, వీడియో

housewarming ceremony
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (23:04 IST)
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హైదరాబాదు నగరంలో కొత్తగా ఇల్లు కొనుక్కుని గృహ ప్రవేశం చేస్తుంటే హిజ్రాలు వచ్చి తమ ఆనందాన్నంతా ఆవిరి చేసారని ఓ మహిళ ఆవేదన చెందుతూ సోషల్ మీడియాలో వీడియో పెట్టారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... గృహ ప్రవేశం చేసేందుకు ఇంట్లోకి వెళ్తున్నామండీ. మాకంటే ముందుగానే మా ఇంట్లోకి హిజ్రాలు వచ్చేసారు. తమకు 50 వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసారు.
 
మేము అంత ఇచ్చుకోలేమని చెప్పాము. ఐనా వినలేదు. మా బంధువులందరి ముందూ హిజ్రాలందరూ డ్రెస్ పైకెత్తి చూపించారు. ఆ పరిస్థితిలో మా బాధ ఎలా వుంటుందో చెప్పండి. కొత్తగా కొనుక్కున్న ఇంట్లోకి గృహ ప్రవేశం చేస్తున్నామన్న ఆనందం ఎటు పోయిందో తెలియదు. మేము కొనుక్కున్న ఇంట్లో ఆ హిజ్రాలు చేసిన హంగామా దెబ్బకు మేమందరం ఎంతో బాధ పడ్డాం. అరె మనం అప్పులు చేసి ఇల్లు కొనుక్కుంటే వీళ్లేంటి 50 వేలు లక్ష అని అడుగుతున్నారు.
 
మాకు మాత్రమే ఇలా జరిగిందా... హైదరాబాద్ నగరంలో ఎవరు గృహ ప్రవేశం చేసినా ఇలాగే వీళ్లు వచ్చేస్తారా... ఒక్క హైదరాబాద్ మాత్రమే కాదు రాష్ట్రమంతా ఇలాగే వుందా, ఇలా వుంటే బాధితులు ఎందుకు నోరు విప్పి చెప్పడంలేదు. ఈ హిజ్రాలు ఇలా ఫంక్షన్లు చేసుకునేవారిని హింసిస్తుంటే అధికారులు పట్టించుకోరా... దయచేసి వీరి పట్ల కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అంటూ ఆమె విజ్ఞప్తి చేసారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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