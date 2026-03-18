గర్భిణీ భార్యను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. కట్నం కోసం వేధించాడు..
తన గర్భిణీ భార్యను హత్య చేశాడనే ఆరోపణపై పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. బుధవారం నాడు కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
హరిబాబుగా గుర్తించబడిన ఈ నిందితుడు, గత కొద్ది రోజులుగా తన భార్య వైష్ణవిని కట్నం కోసం వేధిస్తున్నట్లు సమాచారం.
సోమవారం రాత్రి, అతను ఆమెను కత్తితో పొడిచి హత్య చేసి, అక్కడి నుండి పారిపోయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దర్యాప్తు అనంతరం, పోలీసులు హరిబాబును అదుపులోకి తీసుకుని న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరుపరిచారు. ఆపై అతన్ని జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించారు. దీనికి సంబంధించి తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.