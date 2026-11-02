పెళ్లి చేసుకుని భర్త లండన్ జంప్, వరంగల్ భర్త ఇంటి ముందు భార్య ధర్నా
లండన్ నగరంలో ఉద్యోగం అని చెప్పి నాలుగేళ్ల క్రితం తనను వివాహం చేసుకుని అప్పట్నుంచి తన భర్త ముఖం చాటేస్తున్నాడంటూ ఓ వివాహిత వరంగల్ జిల్లా శివనగర్ లోని తన అత్తవారింటి ముందు ధర్నాకు దిగింది. నాలుగేళ్లుగా ఇదిగో వస్తున్నాడు అదిగో వస్తున్నాడంటూ కాలయాపన చేస్తున్నారనీ, తనను మోసం చేసారని మహిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది.
అత్తవారింటి గేటు ముందు బైఠాయించి తన న్యాయం చేయాలని ధర్నా చేస్తోంది. న్యాయం జరిగే వరకూ అక్కడ నుంచి కదిలేది లేదని దివ్య అనే వివాహిత తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అక్కడే బైఠాయించింది. ఐతే అత్తవారింటి కుటుంబం మాత్రం వారిని లోపలికి అనుమతించలేదని చెబుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.