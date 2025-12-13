భార్యను హత్య చేసి స్టేటస్ పెట్టాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..
తెలంగాణలో ఘోరం జరిగింది. భార్య, కుమార్తె తనను వేధిస్తున్నారని.. తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురై భార్యను హత్య చేశాడు ఓ వ్యక్తి. భార్యను హత్య చేసిన విషయాన్ని వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టాడు. అనంతరం తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. కాగా గణపురం మండలం సీతారాంపురం గ్రామానికి చెందిన బాలాజీ రామాచారి (50) తన భార్య సంధ్య (42)ను హత్య చేసి.. అనంతరం తానే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. అంతే కాకుండా భార్య, కూతురు తనను వేధిస్తున్నారని భావించిన బాలాజీ రామాచారి.. సంధ్యను తాడుతో ఉరిబెట్టి హత్య చేసి సోషల్ మీడియాలో స్టేటస్గా పెట్టాడు.
అనంతరం తాను కూడా అదే ఇంట్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఒకే కుటుంబంలో రెండు ప్రాణాలు పోవడంతో గ్రామం మొత్తం విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ఈ ఘటనకు కుటుంబ కలహాలే కారణమని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.