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రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు... హైదరాబాద్లో రాపిడో రైడర్కు వేధింపులు.. (వీడియో)
హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ యువతి ర్యాపిడో డ్రైవర్ను వేధించారు. రైడర్కు ఇవ్వాల్సిన రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. పైగా, రైడర్కు డబ్బులు ఇవ్వకుండా బూతులు తిడుతూ, వేధింపుల దొంగ కేసు పెడతానంటూ ఆ మహిళ బెదిరింపులకు పాల్పడింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆ రైడర్... మహిళా ప్రయాణికురాలి నిర్వాకాన్ని మొబైల్లో రికార్డు చేస్తూ ప్రశాంతంగా ప్రశ్నించాడు. డబ్బులు ఇవ్వకుండా పారిపోతుండటంతో మహిళను వెంబడిస్తూ, పోలీస్ స్టేషన్కు రావాలంటూ రైడర్ డిమాండ్ చేశాడు. ఈ సంఘటనపై రైడర్ తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మహిళ ప్రవర్తనపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో రాపిడో రైడర్కు వేధింపులు..— RTV (@RTVnewsnetwork) July 13, 2026
రాపిడో రైడర్ను నడిరోడ్డుపై వేధించిన మహిళా ప్రయాణికురాలు
రైడర్కు డబ్బులు ఇవ్వకుండా.. బూతులు తిడుతూ, వేధింపుల దొంగ కేసు పెడతానంటూ మహిళ బెదిరింపులు
మహిళా ప్రయాణికురాలి నిర్వాకాన్ని మొబైల్లో రికార్డ్ చేస్తూ ప్రశాంతంగా ప్రశ్నించిన రాపిడో… pic.twitter.com/nLFI04vR9X
Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ చిత్రంతో కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అరంగేట్రం చేస్తోంది.
సినీ రంగ ప్రవేశం చేయనున్న బాలకృష్ణ తనయ తేజస్విని?
నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో చేయాల్సిన సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ఆగిపోవడంతో, మోక్షజ్ఞ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. బాలకృష్ణ కుమారుడిగా, దివంగత ఎన్.టి. రామారావు మనవడిగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని అత్యంత ప్రముఖ కుటుంబం నుండి వచ్చినప్పటికీ, మోక్షజ్ఞకు నటుడిగా రాణించాలనే ఆసక్తి పెద్దగా లేదేమోనన్న అభిప్రాయం దీనివల్ల మరింత బలపడింది.
క్రైమ్, కామెడీ అంశాలతో చోర శికామణులు చిత్రం ప్రారంభం
యాక్షన్, క్రైమ్, కామెడీ జానర్లో చోర శికామణులు చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. రామ్ తేజ్, జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్, నరేష్, అజయ్ ఘోష్, సంపూర్ణేష్ బాబు, మురళీధర్ గౌడ్, అప్పు, కరణ్, జబర్దస్త్ సత్య శ్రీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించనున్నారు. శ్రీకరి-వివాన్ సమర్పణలో శ్రీకరి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద బానూరు నాగరాజు నిర్మిస్తున్న చిత్రం. ఆనంద్ కుర్మా కథ, కథనం, మాటలు అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Rashmika : రణబాలి చూసేందుకు ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నానంటూ రశ్మిక ఇన్ స్టా పోస్ట్
Ramayanam trailer: మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ లతో రామాయణం ట్రైలర్ అదుర్స్
జూలై 24న విడుదల కానున్న నితేష్ తివారీ 'రామాయణం: మొదటి భాగం' ట్రైలర్పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్ నటించిన ఈ చిత్రం ఈ దీపావళికి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే, అభిమానులు ట్రైలర్ కోసం వేచి ఉండలేకపోయినట్లుంది, అందుకే వారు టాలీవుడ్ తారలతో ఏఐ రూపొందించిన ట్రైలర్ను సృష్టించారు.