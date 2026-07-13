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  4. Hyderabad: A video circulating on social media shows a Rapido rider chasing a woman after alleging that she refused to pay the ride fare.
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (15:08 IST)

రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు... హైదరాబాద్‌లో రాపిడో రైడర్‌కు వేధింపులు.. (వీడియో)

woman - rapido rider
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (15:08 IST)
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హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ యువతి ర్యాపిడో డ్రైవర్‌ను వేధించారు. రైడర్‌కు ఇవ్వాల్సిన రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. పైగా, రైడర్‌కు డబ్బులు ఇవ్వకుండా బూతులు తిడుతూ, వేధింపుల దొంగ కేసు పెడతానంటూ ఆ మహిళ బెదిరింపులకు పాల్పడింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆ రైడర్... మహిళా ప్రయాణికురాలి నిర్వాకాన్ని మొబైల్‌లో రికార్డు చేస్తూ ప్రశాంతంగా ప్రశ్నించాడు. డబ్బులు ఇవ్వకుండా పారిపోతుండటంతో మహిళను వెంబడిస్తూ, పోలీస్ స్టేషన్‌కు రావాలంటూ రైడర్ డిమాండ్ చేశాడు. ఈ సంఘటనపై రైడర్ తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మహిళ ప్రవర్తనపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

 
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ఠాగూర్

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