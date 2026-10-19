హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం ఎక్స్ ఖాతా హ్యాక్.. వెంటనే స్పందించడంతో..
హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా సోమవారం హ్యాక్ చేయబడి, ఆ తర్వాత పునరుద్ధరించబడింది. ఐటీ బృందం వెంటనే ఈ విషయాన్ని గుర్తించి, చర్యలు చేపట్టి ఖాతాను పునరుద్ధరించింది.
ఆర్జీఐఏ హైదరాబాద్ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలోకి అనధికారికంగా ప్రవేశించిన ఘటనపై వెంటనే చర్యలు చేపట్టింది. ఖాతా పునరుద్ధరించబడింది. పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తోంది. ఈ ఘటనను సంబంధిత సైబర్ క్రైమ్ అధికారులకు, ఎక్స్ సంస్థకు నివేదించడం జరిగిందని.. సమగ్ర దర్యాప్తు జరుగుతోందని జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం లిమిటెడ్ ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఎక్స్ ఖాతా విమానాశ్రయ వ్యవస్థలతో అనుసంధానించబడలేదు. అందువల్ల, విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలు, ప్రయాణీకుల సేవలు లేదా కార్యాచరణ వ్యవస్థలపై ఎటువంటి ప్రభావం లేదని అది పేర్కొంది. ఖాతా హ్యాక్ అయినప్పుడు, క్రిప్టోకరెన్సీకి సంబంధించిన రివార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రోత్సహించే పోస్టులు కనిపించినట్లు సమాచారం.