కోఠి బ్యాంక్ స్ట్రీట్లో కాల్పుల కలకలం - రూ.6 లక్షల దోపిడీ
హైదరాబాద్ నగరంలోని కోఠి బ్యాంక్ స్ట్రీట్లో శనివారం ఉదయం కాల్పుల కలకలం సృష్టించాయి. ఎస్.బి.ఐ ప్రధాన కార్యాలయం సమీపంలో దుండగులు కాల్పులకు తెగబడి, ఓ వ్యక్తి నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయల నగదును దోచుకుని పారిపోయారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రషీద్ అనే వ్యక్తి ఉదయం 7 గంటల సమయంలో ఏటీఎంలో డబ్బు డిపాజిట్ చేసేందుకు వచ్చాడు. అప్పటికే అతడిని వెంబడిస్తున్న దండుగులు ఏటీఎం వద్ద కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో రషీద్ కాలికి బుల్లెట్ గాయమైంది. ఆ తర్వాత అతనివద్ద ఉన్న రూ.6 లక్షల నగదును దోచుకుని పారిపోయారు.
దుండగుల కాల్పుల్లో గాయపడిన రషీద్ను ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించి.. ఘటనాస్థలిలో సీసీటీవీ ఫుటేజీని సుల్తాన్ బజార్ పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. బైకుపై వచ్చిన ఇద్దరు దుండుగులు కాల్పులు జరిపి డబ్బు ఎత్తుకెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాధితుడు రిషద్ను నాంపల్లిలోని వస్త్ర వ్యాపారిగా గుర్తించారు.