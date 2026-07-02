  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Hyderabad: Beef allegedly mixed with goat meat, case booked after H-FAST team raid
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (11:17 IST)

50 కిలోల కల్తీ... మేక మాంసంలో గోమాంసం కలిపారు..

beef meat
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (11:15 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (11:17 IST)
google-news
హైదరాబాద్ పోలీసుల హెచ్-ఫాస్ట్ బృందం, హబీబ్‌నగర్ పోలీసులు మల్లేపల్లిలోని ఒక మాంసం దుకాణం నుండి సుమారు 50 కిలోల కల్తీ అనుమానిత మాంసాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నమూనాలను ప్రయోగశాల పరీక్షకు పంపగా, ఆహార కల్తీ ఆరోపణలపై దుకాణ యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు. 
 
తనిఖీ సమయంలో, మేక మాంసంగా విక్రయిస్తున్న మాంసంలో గోమాంసం కలిపినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ మాంసం నిల్వనంతటినీ స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు, దాని స్వభావాన్ని నిర్ధారించడానికి నమూనాలను సేకరించి ప్రయోగశాల పరీక్షకు పంపారు.
 
ప్రాథమిక విచారణ ఆధారంగా, హబీబ్‌నగర్ పోలీసులు దుకాణ యజమాని ఉస్మాన్ ఖురేషీపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కల్తీ వ్యవహారం ఎంతకాలంగా జరుగుతోంది. ఇందులో ఇతరులెవరైనా ప్రమేయం ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి

Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చింది

Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చిందివిశాఖపట్నంలో జూన్ 30న విడుదలైన లెనిన్ ట్రైలర్‌ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం చూపింది. అక్కినేని నాగార్జున సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నారు. రెండుసార్లు వాయిదా పడినా మూడోసారి గట్టి సక్సెస్ ఇస్తాడని అఖిల్ కు మంచి సినిమా అవుతుందని వెల్లడించారు. ఇక ట్రైలర్ పరంగా చూస్తే, ప్రేమ, కుటుంబ కలహాలు, పరువు హత్యల వంటి సామాజిక అంశాలతో కూడిన ఒక గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ ఒక సామాన్య యువకుడి పాత్రలో కనిపించాడు.

రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' చిత్రీకరణ పూర్తి

రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' చిత్రీకరణ పూర్తిసూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం జైలర్-2. ఈ చిత్రం చిత్రీకరణ పనులు పూర్తి చేసుకుంది. నెలన్స్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్స్ భారీ నిర్మాణ వ్యయంతో నిర్మించింది.

Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబు

Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబువిరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ నిర్వహించారు. నిర్మాత సురేష్ బాబు ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు.

వానలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా వణికిపోతుంటే 11 లక్షల మంది చూసారు, వీడియో

వానలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా వణికిపోతుంటే 11 లక్షల మంది చూసారు, వీడియోమిల్కీ బ్యూటీ అనగానే చటుక్కున గుర్తుకు వచ్చేది తమన్నా భాటియా. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపిన ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ వరుస చిత్రాలతో బిజీగా వుంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ఈమె తన ఇంటి బాల్కనీలో వర్షంలో తడుస్తూ కాసేపు ఎంజాయ్ చేసింది. వానలో ముద్దగా తడిసిపోయి గజగజ వణుకుతూ ముంబైలో కురుస్తున్న వర్షం, తను వర్షంలో తడిసిన అనుభూతిని పంచుకున్నది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పటివరకూ ఈ వీడియోను 11 లక్షల మంది వీక్షించారు. ఇంకా వీక్షిస్తూనే వున్నారు.

హూర్‌తో కశ్మీర్ సంగీత వారసత్వాన్ని మనముందుకు తీసుకువస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్ సీజన్ 4

హూర్‌తో కశ్మీర్ సంగీత వారసత్వాన్ని మనముందుకు తీసుకువస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్ సీజన్ 4భారతదేశంలోని గొప్ప జానపద, ప్రాంతీయ సంగీత సంప్రదాయాలను సమకాలీన సహకారాల ద్వారా ఆవిష్కరిస్తూ వస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్, తన సీజన్ 4 విడుదలతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈసారి ‘హూర్’ ద్వారా కశ్మీర్ లోయలకు సంగీత ప్రయాణం చేస్తోంది. ఈ గీతం, రాజులు, ప్రేమికులు, సంచారులు, ఆధ్యాత్మిక కథలను సంగీతకారులు సన్నిహిత మెహ్‌ఫిల్‌లలో ఆలపించే కశ్మీర్ ప్రాంతంలోని శతాబ్దాల నాటి మౌఖిక కథా సంప్రదాయం నుంచి ప్రేరణ పొందిన జానపద కథ ఆధారంగా రూపొందింది.