సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేట్ బస్సు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. తాజాగా మంగళవారం నాడు సంగారెడ్డి జిల్లా, కోహిర్ మండలం, చింతల్ఘాట్ సమీపంలో జాతీయ రహదారి 65పై కర్ణాటక నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది.
ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును తప్పించబోయే క్రమంలో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లిందని సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
బస్సులో ఉన్న వారందరూ ఎమర్జెన్సీ డోర్ ద్వారా బయటపడ్డారు. వారికి స్వల్ప గాయాలు మాత్రమే అయ్యాయి. స్థానిక అధికారులు, అత్యవసర సేవల సిబ్బంది వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు అందించారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, ప్రమాదానికి దారితీసిన కచ్చితమైన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రోడ్డు పరిస్థితులను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం డ్రైవర్ తప్పిదం వల్లే జరిగిందా అనే విషయంపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.