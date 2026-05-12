హైదరాబాద్ నగరంలో వీధి కుక్కల స్వైర విహారం.. బాలుడి పరిస్థితి విషమం
భాగ్యనగరంలో వీధి కుక్కలు మరోమారు స్వైర విహారం చేశాయి. ఈ కుక్కల దాడితో ఓ బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఇంటి బయట ఆడుకుంటున్న ఓ చిన్నారిపై సుమారు పది వీధి కుక్కలు మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. ప్రస్తుతం ఆ బాలుడి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈ దారుణ ఘటన బీఎన్ రెడ్డి నగర్ సమీపంలోని టీచర్స్ కాలనీలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, సిద్ధిపేటకు చెందిన ఆద్విక్ అనే బాలుడు వేసవి సెలవుల కోసం టీచర్స్ కాలనీలో ఉంటున్న బంధువుల ఇంటికి వచ్చాడు. సోమవారం ఇంటి సెల్లార్లో ఆడుకుంటుండగా, ఒక్కసారిగా వీధి కుక్కలు అతడిపై దాడి చేశాయి. దీంతో ఆ బాలుడు పెద్దగా కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అక్కడకు చేరుకుని వీధి కుక్కలను తరిమికొట్టారు.
అయితే, అప్పటికే కుక్కల దాడిలో ఆ బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ దాడిలో బాలుడి తలపై చర్మం ఊడిపోయిందని, తీవ్ర రక్తస్రావం అయినట్టు స్థానికులు తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే చిన్నారని సమీపంలోని కామినేని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ప్రస్తుతం ఆద్విక్ పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారని తెలిసింది. ఈ ఘటనతో కాలనీవాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. వీధి కుక్కల సమస్యపై అధికారులకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని వారి నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ దారుణం జరిగిందని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.