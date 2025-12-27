Hyderabad: అమ్మపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటిస్తుంటే.. కన్నబిడ్డ కళ్లారా చూశాడు..
హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక దారుణ హత్య నగరాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. నల్లకుంట ప్రాంతంలో, వెంకటేష్ (32) అనే వ్యక్తి తన భార్య త్రివేణిని (26) వారి ఇంట్లోనే సజీవ దహనం చేయడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆవేదనకు, దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఈ దంపతులు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి స్వస్థలం నల్గొండ జిల్లా. వెంకటేష్ తన భార్యను నిరంతరం అనుమానిస్తూ వేధించేవాడని ఇరుగుపొరుగు వారు చెబుతున్నారు.
ఈ వేధింపుల కారణంగా త్రివేణి ఇటీవల తన పుట్టింటికి వెళ్లింది. కానీ అతను మారతానని వాగ్ధానం చేయడంతో తిరిగి వచ్చింది. ఆమె తిరిగి వచ్చిన కొద్ది రోజులకే పరిస్థితి హింసాత్మకంగా మారింది. వెంకటేష్ త్రివేణిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ దాడి వారి ఇద్దరు చిన్న పిల్లల ముందే జరిగింది. వారి కుమార్తె అతన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించగా, అతను ఆమెను తోసేశాడు. ఆమె మంటల్లో పడిపోయింది.
పొగను గమనించిన ఇరుగుపొరుగు వారు సహాయం చేయడానికి పరుగెత్తుకొచ్చారు. వారు తలుపులు పగలగొట్టి బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూనే త్రివేణి మరణించింది. కుమార్తె స్వల్ప గాయాలతో బయటపడగా, చిన్నారి ఈ దాడిని కళ్లారా చూసింది. పోలీసులు వెంకటేష్ను అరెస్టు చేసి కేసు నమోదు చేశారు.