అందరి మనస్సులను కలచివేసిన వీడియో.. బిజినెస్మెన్ అదుర్స్
హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త నిశాంత్ సాబూకు సంబంధించిన ఒక హృదయపూర్వక వీడియో సోషల్ మీడియాలో అందరి మనసులను గెలుచుకుంది. తన లగ్జరీ కార్ల షోరూమ్ బయట లాంబోర్గిని కారును ఆసక్తిగా చూస్తున్న ఇద్దరు పాఠశాల విద్యార్థులను ఆయన లోపలికి ఆహ్వానించారు.
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యశ్విక, విహాన్ అనే ఆ పిల్లలు షోరూమ్ బయట నిలబడి, అక్కడ ప్రదర్శనలో ఉన్న సూపర్ కార్లను గమనిస్తుండటాన్ని నిశాంత్ గమనించారు. వారిని దూరం నుండే చూడనివ్వకుండా, ఆయన వారిని లోపలికి పిలిచి, ఆ విలాసవంతమైన కార్లను దగ్గరగా చూసే మరియు అనుభవించే అవకాశాన్ని కల్పించారు.
ఈ చర్య సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఆ వ్యాపారవేత్త చూపిన దయను, అలాగే సూపర్ కార్ను అనుభవించాలనే పిల్లల కలను నిజం చేసిన తీరును చాలామంది నెటిజన్లు అభినందిస్తున్నారు. ఈ వీడియో, ఒక చిన్న ఉదారతతో ఎంతటి చిరస్మరణీయమైన జ్ఞాపకాలను సృష్టించవచ్చో తెలియజేస్తుంది.
ముఖ్యంగా, ఇలాంటి విలాసవంతమైన వాహనాలను కేవలం దూరం నుండే చూడగల పిల్లలకు, ఇది ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని మిగిల్చింది. నిశాంత్ చూపిన ఈ సున్నితమైన చొరవ చూసేవారి మనసులను తాకింది. చిన్నపాటి దయతో కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని పంచవచ్చని, ఒకరి రోజును అర్థవంతంగా మార్చవచ్చని ఇది నిరూపించింది.