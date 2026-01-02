ఓ ప్రాణం కాపాడేందుకు కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పాను... డాక్టర్ ట్వీట్ వైరల్
ఓ వ్యక్తి ప్రాణం కాపాడేందుకు తన కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పానంటూ ఓ డాక్టర్ చేసిన ట్వీట్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన డాక్టర్ ముఖర్జీ మడివాడ అనే వైద్యుడు ఈ ట్వీట్ చేశారు. అందులోని సారాంశాన్ని పరిశీలిస్తే,
నూతన సంవత్సర మొదటి రోజైన జనవరి ఒకటో తేదీన తనతో కలిసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేయాలని కుమార్తె కోరిందని, దీంతో గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు లంచ్కు వస్తానని తన కుమార్తెకు ప్రామిస్ చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే అదేరోజు మధ్యాహ్నం 1.30 సమయంలో ఓ వ్యక్తి తీవ్రమైన గుండెపోటుతో ఆస్పత్రికి రావడంతో యాంజియోప్లాస్టీ చేయాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. దీంతో తన కుమార్తెతో లంచ్ మిస్సయినట్లు పేర్కొన్నారు. ఓ ప్రాణం కాపాడేందుకు.. తమ కుమార్తెకు ఇచ్చిన మాట తప్పానన్నారు.
కుమార్తెతో లంచ్ చేయలేకపోయినప్పటికీ తన పేషెంట్ ప్రాణాలను కాపాడి అతడి చిన్నారికి తండ్రిని తిరిగివ్వగలిగానని సంతృప్తి వ్యక్తంచేశారు. ఇకపై అతడి కుమార్తె జీవితంలోని అన్ని ముఖ్యమైన క్షణాలను తన తండ్రితో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతుందన్నారు. ఈ పోస్టు 16 గంటల్లో 2 లక్షలకు పైగా వీక్షణలు సొంతం చేసుకుంది. దీనిపై నెటిజన్లు స్పందిస్తూ.. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడానికి పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా వైద్యులు చేసే కృషిని ప్రశంసించారు.