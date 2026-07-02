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డివైడర్లు ర్యాంప్ వాక్ చేసేందుకు కాదు : సీపీ సజ్జనార్ ఆగ్రహం
రోడ్లపై ఉండే డివైడర్లు డేర్ డెవిల్ విన్యాసాలు చేసేందుకు, ర్యాంప్ వాక్ చేసేందుకు కాదని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ యువకుడు హెల్మెట్ లేకుండా, ఎలాంటి భద్రతా నియమాలు పాటించకుండా డివైడర్పై ద్విచక్రవాహనం నడుపుతున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
ఈ ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు వాహనదారులకు విలువైన సూచనలు చేశారు. 'హెల్మెట్ లేదు, ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై గౌరవం లేదు.. కేవలం డేర్ డెవిల్ విన్యాసాలు మాత్రమే! డివైడర్లు రోడ్లను విభజించడానికి ఏర్పాటు చేసినవి తప్ప మీ ద్విచక్రవాహనాలు ర్యాంప్ వాక్ చేసేందుకు కాదు. కొద్ది నిమిషాల సమయం ఆదా చేసేందుకు ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టకండి. ఇలాంటి సాహసాలు మిమ్మల్ని గమ్యస్థానాలకు కాదు.. నేరుగా యమపురికో లేదా ఆస్పత్రి బెడ్కో చేరుస్తాయి. రహదారి భద్రత - ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత' అని సజ్జనర్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.
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VISA – వింటారా సరదాగా రెండో గీతం చింగారి కి స్పందన
అశోక్ గల్లా, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘VISA – వింటారా సరదాగా. నేడు చిత్ర బృందం రెండో గీతం 'చింగారి'ని విడుదల చేసింది. హృదయాన్ని హత్తుకునే బాణీలు అందించడంలో పేరుగాంచిన విజయ్ బుల్గానిన్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చిన ఈ మెలోడీ గీతాన్ని, తన ప్రత్యేకమైన గానంతో శ్రోతలను అలరించే సిద్ శ్రీరామ్, లిప్సిక ఎంతో అందంగా ఆలపించారు.
ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా కాగితం పడవలు రిలీజ్
Jana Nayagan: సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా : జన నాయగన్ రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చివరి చిత్రం యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'జన నాయగన్' రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం అయ్యింది. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్ నుండి అనుమతి పొందనుంది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని జూలైలోనే విడుదల చేసే అవకాశాన్ని చిత్ర బృందం పరిశీలిస్తోందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, సినిమా విడుదల తేదీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.