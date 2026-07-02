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  4. Hyderabad CP Sajjanar warns of reckless riding on dividers, urges safety
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (17:39 IST)

డివైడర్లు ర్యాంప్ వాక్ చేసేందుకు కాదు : సీపీ సజ్జనార్ ఆగ్రహం

Sajjanar
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (17:34 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (17:39 IST)
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రోడ్లపై ఉండే డివైడర్లు డేర్ డెవిల్ విన్యాసాలు చేసేందుకు, ర్యాంప్ వాక్ చేసేందుకు కాదని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ యువకుడు హెల్మెట్ లేకుండా, ఎలాంటి భద్రతా నియమాలు పాటించకుండా డివైడర్‌పై ద్విచక్రవాహనం నడుపుతున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 
 
ఈ ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు వాహనదారులకు విలువైన సూచనలు చేశారు. 'హెల్మెట్ లేదు, ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై గౌరవం లేదు.. కేవలం డేర్ డెవిల్ విన్యాసాలు మాత్రమే! డివైడర్లు రోడ్లను విభజించడానికి ఏర్పాటు చేసినవి తప్ప మీ ద్విచక్రవాహనాలు ర్యాంప్‌ వాక్‌ చేసేందుకు కాదు. కొద్ది నిమిషాల సమయం ఆదా చేసేందుకు ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టకండి. ఇలాంటి సాహసాలు మిమ్మల్ని గమ్యస్థానాలకు కాదు.. నేరుగా యమపురికో లేదా ఆస్పత్రి బెడ్‌కో చేరుస్తాయి. రహదారి భద్రత - ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత' అని సజ్జనర్‌ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. 
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ఠాగూర్

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