గురువారం, 19 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (13:53 IST)

పెంపుడు పిల్లి చనిపోయిందని ఆత్మహత్య చేసుకున్న డిగ్రీ విద్యార్థిని

పెంపుడు ప్రేమ ఓ విద్యార్థిని ప్రాణాలు తీసింది. తాను ప్రాణానికి ప్రాణంగా పెంచుకున్న పిల్లి చనిపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన డిగ్రీ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్టల్‌లో ఉంటున్న ఓ డిగ్రీ విద్యార్థిని పిల్లిని పెంచుకుంటుంది. 
 
అయితే, ఇటీవల ఆ పిల్లి అనారోగ్యంతో మరణించింది. అప్పటి నుంచి ఆ యువతి మానసికంగా కుంగిపోయింది. ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా ఒంటరిగా గడపసాగింది. ఈ క్రమంలో బుధవారం హాస్టల్ గదిలో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. 
 
కొంతసేపటి తర్వాత గదికి వచ్చిన తోటి విద్యార్థినిలు.. ఆమె అపస్మారకస్థితిలో పడివుండటాన్ని గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ప్రాథమిక విచారణలో పిల్లి చనిపోయిన బాధతోనే ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు. 
 
ఈ వార్త సోషల్ వీడియోలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు విచారణ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూగ జీవాలపై ప్రేమ ఉండటం మంచిదే... కానీ దాని కోసం ప్రాణాలు తీసుకోవడం అత్యంత బాధాకరం అని అభిప్రాయపడుతున్నారు. 

తొలి ఐఎన్సీఏ అవార్డ్స్ నామినేషన్స్‌ను ప్రకటించిన ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ

తొలి ఐఎన్సీఏ అవార్డ్స్ నామినేషన్స్‌ను ప్రకటించిన ఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీఇండియన్ నేషనల్ సినీ అకాడమీ తొలి ఐఎన్సీఏ అవార్డ్స్ నామినేషన్స్ ప్రకటించింది. ధురంధర్, లోకాహ, కాంతారా, లాలో, రుద్ర, మిరాయి చిత్రాలు నామినేషన్స్‌లో ముందంజలో నిలిచాయి. ఫైనల్ విజేతలను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ సినీ ఇండస్ట్రీలను ప్రాతినిధ్యం వహించే ఇండస్ట్రీ బాడీస్ ఎంపిక చేయనున్నాయి.

Thiruveer: నవవధూవరులైన తిరువీర్, పాయల్ రాధాకృష్ణ కు ఏమయింది?

Thiruveer: నవవధూవరులైన తిరువీర్, పాయల్ రాధాకృష్ణ కు ఏమయింది?ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో' తర్వాత తిరువీర్ హీరోగా S.P.దుర్గా నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'పాపం ప్రతాప్'. పాయల్ రాధకృష్ణ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. కృషి ఎంటర్టైమెంట్స్ బ్యానర్ పై రాకేష్ రెడ్డి గ‌డ్డం, రుద్రదేవ్ మాదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా యూనిక్ ప్రమోషన్స్ తో ఆసక్తిని పెంచింది.

Ustaad Bhagat Singh Real Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ యుగాదికి కాలర్ ఎగరేశాడా? లేదా? రియల్ రివ్యూ

Ustaad Bhagat Singh Real Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ యుగాదికి కాలర్ ఎగరేశాడా? లేదా? రియల్ రివ్యూనటీనటులు : పవన్ కళ్యాణ్, శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా, రావు రమేష్, కే ఎస్ రవికుమార్, గౌతమి, టెంపర్ వంశీ తదితరులు. సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : అయానకా బోస్, సంగీత దర్శకుడు : దేవిశ్రీప్రసాద్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్: తమన్, ఎడిటర్ : కార్తిక్ శ్రీనివాస్, నిర్మాణం : మైత్రి మూవీ మేకర్స్, కథ, మాటలు, దర్శకత్వం: :హరీష్ శంకర్

Ustaad Bhagat Singh Movie Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రివ్యూ.. మాస్ మూవీ లవర్స్‌కు ఉగాది జాతర

Ustaad Bhagat Singh Movie Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రివ్యూ.. మాస్ మూవీ లవర్స్‌కు ఉగాది జాతరఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఇది ప్రేక్షకుల నుండి పాజిటివ్ రెస్పాన్సుతో పాటు ప్రారంభ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఊపును అందుకుంటోంది. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా రేటింగ్, ప్రేక్షకుల స్పందన, బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ ఉగాదికి, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మొత్తం దృష్టి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన కామెడీ-యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' పైనే కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ చిత్రం పండుగ విడుదలగా మాత్రమే కాకుండా, ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ ప్రస్థానంలో మైలురాయిగా నిలుస్తుందనే విడుదలైంది.

అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగింది.. క్షమించండి : గాయని మంగ్లీ

అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగింది.. క్షమించండి : గాయని మంగ్లీకన్నడ చిత్రం కేడీ ది డెవిల్ చిత్రంలో సర్కే చునార్ తేరి సర్కే అనే పాటను గాయని మంగ్లీ ఆలపించారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం అసభ్యంగా ఉండటంతో పెను చర్చకు దారితీసింది. పైగా, వివాదాస్పదమైంది కూడా. దీంతో గాయని మంగ్లీ స్పందించారు. అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగిందని, ప్రజలు పెద్ద మనసుతో క్షమించాలని కోరారు.

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు రెండు ఉత్పత్తులు డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AE, డ్రీమ్ D20 అల్ట్రా జోడించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా నేటి గృహాల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు అధిక శక్తివంతమైన సక్షన్‌ సామర్ధ్యం, తెలివైన నావిగేషన్ వ్యవస్థ, అడ్డంకులను తొలగించే అత్యాధునిక సాంకేతికతల అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూల పూర్తిగా శుభ్రమై, కచ్చితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే అనుభూతి లభిస్తుంది.

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుంది

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉగాది కలెక్షన్‌తో కొత్త ఆరంభాల వేడుక

ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉగాది కలెక్షన్‌తో కొత్త ఆరంభాల వేడుకవైజాగ్: నూతన ఆరంభాలు, సంపదతో కూడిన పంటకు ప్రతీక ఉగాది పండుగ. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని ఫ్యాబ్ ఇండియా తమ ప్రత్యేకమైన ఉగాది కలెక్షన్‌ను తీసుకువచ్చునట్లు వెల్లడించింది. సంప్రదాయాలలో లోతుగా మిళితమైన, ఆనందకరమైన ప్రారంభాల కోసం రూపొందించబడిన ఈ క్యూరేటెడ్ శ్రేణి మొత్తం కుటుంబానికి పండుగ సంతోషాలను అందిస్తుంది, వీటిలో పురుషులు, మహిళలు, పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన దుస్తులు పండుగ స్ఫూర్తిని అందంగా ప్రదర్శిస్తాయి.

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సు

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సుఐయోవా: మార్చి 16 అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఐయోవాలో హియావత పబ్లిక్ లైబ్రరీలో అడ్వెంచర్స్ అన్వేల్డ్ పేరుతో ఓ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించింది. ప్రపంచంలోని ఎత్తైన శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే సాహస యాత్రికులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ఐయోవా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానం

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానందేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 మంది మహిళా చెఫ్‌లు, రెస్టారెంట్లను నిర్వహించే మహిళలను స్విగ్గీ సన్మానించి, భారతదేశపు ఆహారం, ఆతిథ్య రంగాన్ని పునర్నిర్వచించింది. భారత ప్రభుత్వపు పర్యాటక, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ గౌరవామాత్యులు, శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెఖావత్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. సన్మానింపబడినవారిలో శ్రీదేవి జాస్తి, సంస్థాపకురాలు, వైబ్రాంట్ లివింగ్ ఉన్నారు. స్విగ్గీ, భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియన్స్ ప్లాట్‌ఫారం ఇటీవలే, షి ద ఛేంజ్ 2026 సంచికను క్రొత్త ఢిల్లీలో నిర్వహించింది. ఫ్రమ్ విజన్ టు వెంచర్ టాగ్ లైన్ కలిగిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ కార్యక్రమం, భారతదేశపు వంటలు, వ్యాపార పరిస్థితులను పునర్నిర్వచించిన మహిళలను ఘనంగా సత్కరించింది.
