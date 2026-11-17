Hyderabad: మత్తుమందు కలిపిన బీరు ఇచ్చి బంగారం దోచిన ముఠా అరెస్ట్
గ్రిండర్ డేటింగ్ అప్లికేషన్ ద్వారా పురుషులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, వారికి మత్తుమందు కలిపిన బీరు ఇచ్చి, వారి వద్ద ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించిన ఆరోపణలపై, ఒక వైద్యుడు, ఇద్దరు విద్యార్థులు, ఇద్దరు ప్రైవేట్ ఉద్యోగులతో సహా ఐదుగురిని మల్కాజ్గిరి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
అరెస్టు అయిన వారిని ప్రైవేట్ ఉద్యోగి తేజవత్ సంతోష్ (25), వైద్యుడు రెడ్డిగారి దినేష్ కుమార్ రెడ్డి (32), ప్రైవేట్ ఉద్యోగి మహ్మద్ ఆరిఫ్ (24), విద్యార్థిని బనోతు విద్యా సాగర్ (21), విద్యార్థిని బనోతు కార్తీక్ (18)గా గుర్తించారు. చందు అనే మరో అనుమానితుడు పరారీలో ఉన్నాడు.
ఈ ముఠా బాధితుల వివరాలను సేకరించి, ఆన్లైన్ చాట్లు, వీడియో కాల్ల ద్వారా వారితో సంబంధాలు ఏర్పరచుకుని, వ్యక్తిగత సమావేశాల నెపంతో వారి ఇళ్లకు వెళ్లేవారు. బంగారు ఆభరణాలు ఉన్న బాధితులను గుర్తించి, వారి మద్యపాన అలవాట్ల గురించి వివరాలు సేకరించి, వారు ఒంటరిగా నివసిస్తున్నారా లేదా అని తనిఖీ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
నిందితులు బీరు సీసాలతో బాధితుల వద్దకు వచ్చారు. వారిలో ఒకడు బాధితురాలి దృష్టి మరల్చగా, మరో ముఠా సభ్యుడు బీరులో మత్తుపదార్థం కలిపాడు. బాధితులు స్పృహ కోల్పోయిన తర్వాత, వారు బంగారు గొలుసులు, ఉంగరాలు, ఇతర విలువైన వస్తువులతో పారిపోయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేసిన అనంతరం, పోలీసులు సోమవారం ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లు, విశాఖపట్నం పరిధిలో నమోదైన 14 కేసులలో నిందితులకు ప్రమేయం ఉందని మల్కాజిగిరి కమిషనర్ తెలిపారు.మరింత మంది బాధితులను గుర్తించడానికి, ఈ ముఠా పరిధిని నిర్ధారించడానికి పోలీసులు మొబైల్ ఫోన్లు, డేటింగ్ అప్లికేషన్ ప్రొఫైల్స్, చాట్లు, వీడియో కాల్స్, లొకేషన్ డేటాను పరిశీలిస్తున్నారు. అపరిచితులతో నివాస వివరాలు పంచుకోవద్దని, తమ ఇళ్లలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులను కలవవద్దని పోలీసులు పౌరులకు సూచించారు.