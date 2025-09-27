Hyderabad: ఉగ్రనదిగా మారిన మూసీ.. ఆహారం, నీరు ఇచ్చేందుకు డ్రోన్లు
భారీ వర్షాల కారణంగా ఎండిపోయిన మూసీ ఉగ్రనదిగా మారిపోయింది. హైదరాబాద్లోని అనేక ప్రాంతాలను ముంచెత్తింది. చాదర్ఘాట్, పురానాపుల్, ఎంజిబిఎస్, మూసారంబాగ్ వంటి ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి.
ఒడ్డున నీరు ప్రవహించడంతో హైడ్రా, రెవెన్యూ, ఎన్డిఆర్ఎఫ్, ఎన్ఎస్డిఎఫ్, జిహెచ్ఎంసి బృందాలు కలిసి రక్షణ, సహాయ కార్యక్రమాల్లో పనిచేస్తున్నాయి. నగరంలో తొలిసారిగా, వరద మండలాల్లో ఆహారం, నీరు, నిత్యావసర వస్తువులను ఇవ్వడానికి డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు.
హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. అనేక యాక్సెస్ మార్గాలు తెగిపోవడంతో, చిక్కుకున్న నివాసితులను త్వరగా చేరుకోవడంలో డ్రోన్ డెలివరీలు కీలకమైనవిగా నిరూపించబడ్డాయి.
భారీ వర్షాల తర్వాత ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుండి మూసీలోకి నీటిని విడుదల చేసిన తర్వాత సంక్షోభం ప్రారంభమైంది. ఫలితంగా నదికి సమీపంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యాయి.