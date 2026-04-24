హైదరాబాదులో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం.. వర్షాలు కురిసే అవకాశం
హైదరాబాద్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. భారీ వడగాలుల స్థానంలో మేఘావృతమైన ఆకాశం ఆవరించింది. హైదరాబాద్తో పాటు కామారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రాజన్న సిరిసిల్ల, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి వంటి పరిసర జిల్లాల్లో, రాబోయే రెండు నుండి మూడు గంటల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, వర్షంతో పాటు ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కూడా కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతం ఒక ద్రోణి, క్యుములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంలో ఉందని వాతావరణ శాఖ వివరించింది.
రాబోయే రోజులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, శుక్రవారం నాడు నిజామాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ వంటి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. రాబోయే మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఒకటి నుండి రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా ఆ శాఖ పేర్కొంది.