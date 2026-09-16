హైదరాబాద్లోనే మొట్టమొదటి డైరెక్ట్ మెట్రో-టు-రెసిడెన్షియల్ స్కైవాక్ ఎల్బీ నగర్లో ఏర్పాటు
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లలో ఒకటైన వాసవి గ్రూప్, ఎల్బీ నగర్ మెట్రో స్టేషన్ను తమ ప్రతిష్టాత్మక రెసిడెన్షియల్ టౌన్షిప్ అయిన 'వాసవి ఆనంద నిలయం’కు (Vasavi Ananda Nilayam) నేరుగా అనుసంధానించే హైదరాబాద్లోనే మొట్టమొదటి ఎలివేటెడ్ స్కైవాక్ను ప్రకటించింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన కీలకమైన చట్టబద్ధ అనుమతులను పొందింది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే, టౌన్ షిప్ లోని 3600 మంది నివాసితులకు మెట్రోను నేరుగా చేరుకునే సదుపాయం కలుగుతుంది.
ఈ ఎలివేటెడ్ స్కైవాక్ ప్రాజెక్టును గ్రూప్ అభివృద్ధి సంస్థలైన వాసవి ఎవెన్యూస్ ఎల్ఎల్పి మరియు ఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్రా & డెవలపర్స్ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లోనే మొట్టమొదటిదైన ఈ ఎలివేటెడ్ డైరెక్ట్-టు-హోమ్ స్కైవాక్, వాసవి ఆనంద నిలయం (Vasavi Ananda Nilayam) నివాసితులకే కాకుండా ఎల్బీ నగర్ సాధారణ ప్రయాణికులకు కూడా సులభమైన, సురక్షితమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. పాదచారులకు పెద్దగా సదుపాయాలు లేని, జాతీయ రహదారి-65 పై వేగంగా వెళ్లే ట్రాఫిక్ నుండి పాదచారులను తప్పించి, నేరుగా మెట్రో కాంకోర్స్కు ఈ స్కైవాక్ అనుసంధానిస్తుంది.
మెట్రో అత్యంత పొడవైన కారిడార్లో చివరి స్టేషన్ కావడంతో, ఈ స్టేషన్ ద్వారా నగరంలోని పశ్చిమ టెక్నాలజీ కారిడార్ను ఒకే ఇంటర్చేంజ్ ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ ప్రాంత వృద్ధి ఎప్పటినుంచో దానికి తూర్పున ఉన్న పారిశ్రామిక మరియు ఐటీ పార్కులతో ముడిపడి ఉంది. ప్రస్తుతం జాతీయ రహదారి-65 గుండా 10-12 నిమిషాల పాటు నడుస్తూ, రోడ్డు దాటాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ, ఈ స్కైవాక్ పూర్తయితే, మెట్రో కాంకోర్స్ నుండి నేరుగా, సురక్షితంగా వాసవి ఆనంద నిలయం టౌన్షిప్లోకి (Vasavi Ananda Nilayam) కేవలం 2-3 నిమిషాల్లో నడిచి వెళ్లవచ్చు.
ఈ ప్రాజెక్టుకు ఎల్&టి మెట్రో రైల్ హైదరాబాద్ లిమిటెడ్ నుండి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ తో పాటు, మల్కాజిగిరి డీసీపీ ట్రాఫిక్-II నుండి ట్రాఫిక్ పోలీసు ఎన్ఓసి కూడా ఇటీవల లభించింది. ఏసీపీ ఎల్బీ నగర్ ట్రాఫిక్ డివిజన్ మరియు ఎస్హెచ్ఓ ఎల్బీ నగర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ అనుమతులతో సహా ఆన్-గ్రౌండ్ వర్క్-జోన్ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు అనుమతులను, బారికేడింగ్ మరియు సైట్ పనులు ప్రారంభించడానికి ముందే ఖరారు చేయనున్నారు.
వాసవి గ్రూప్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ విజయ్ కుమార్ యెర్రం మాట్లాడుతూ, "ఒక దశాబ్దం తర్వాత విభిన్నంగా కనిపించబోయే హైదరాబాద్ కోసం మేము దీనిని నిర్మిస్తున్నాము. నివాసితులు తమ లాబీ నుండి బయటకు వచ్చి, పైన కవర్ చేయబడిన మార్గంలో నడిచి, హైవేపై కాలు పెట్టకుండానే నేరుగా రైలు ఎక్కగలిగేలా దీన్ని రూపొందించాము. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ విజయం అనేది చివరి మైలు అనుసంధానం పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫ్యాక్టరీకి వెళ్లే కార్మికుడు, పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థి, లేదా ఆసుపత్రికి వెళ్లే కుటుంబం.. ఇలా ఎవరికైనా ఆ చివరి అనుసంధానాన్ని పూర్తి చేయడంలో ప్రైవేట్ డెవలపర్లు ఎంతో చేయగలరు. ఈ స్కైవాక్ ఆ ఆలోచనకు మా తొలి ప్రతిరూపం. మెట్రో నెట్వర్క్ తూర్పు వైపుకు, విమానాశ్రయం వైపుకు విస్తరిస్తున్న కొద్దీ ఈ ప్రాంతానికి సేవలందించేలా, ప్రస్తుత రద్దీ కంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ రద్దీని తట్టుకునేలా ఇది రూపొందించబడింది. ఐఐటీ హైదరాబాద్ ద్వారా దీని డిజైన్ మరియు భద్రతను నిర్ధారించడం మాకు, ముఖ్యంగా మా నివాసితులకు, మేము అందించబోయేది రాబోయే తరాలకు నిలిచి ఉంటుందనే నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది," అని అన్నారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో-లింక్డ్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఇదే తొలిసారి
గతంలో హైదరాబాద్ మెట్రో పంజగుట్ట, హైటెక్ సిటీ, ఇర్రమ్ మంజిల్ వంటి స్టేషన్లను సమీపంలోని రిటైల్ గమ్యస్థానాలకు, అలాగే రాయదుర్గం స్టేషన్ను మైండ్స్పేస్ ఐటీ పార్కుకు నేరుగా అనుసంధానించింది. అయితే, ఎల్బీ నగర్ స్కైవాక్ ద్వారా నగరంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ప్రైవేట్ రెసిడెన్షియల్ టౌన్షిప్ను మెట్రోకు అనుసంధానిస్తున్నారు. ఒక ప్రత్యేకమైన ఎలివేటెడ్ మార్గం ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టు మెట్రో స్టేషన్కు నేరుగా, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా అనుసంధానించబడుతుంది.
ప్రత్యేకతలు
ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ) హైదరాబాద్ డిజైన్ చేసి, తనిఖీ చేసిన ఈ స్కైవాక్.. ఎల్బీ నగర్ మెట్రో స్టేషన్లోని కాంకోర్స్ స్థాయికి నేరుగా అనుసంధానించబడుతుంది. సెంట్రల్ మీడియన్ నుండి 14.5 మీటర్ల దూరంలో, జాతీయ రహదారి-65 కు ఆనుకుని ఉన్న ఫుట్పాత్పై ఈ నిర్మాణాన్ని చేపడుతున్నారు. ఇందులో 10 ప్రధాన స్తంభాలు ఉంటాయి. ఒక్కో స్తంభం 5.94 మీటర్ల వ్యాసం, 8.64 మీటర్ల ఎత్తుతో, 12-14 మీటర్ల దూరంలో నిర్మించబడతాయి. భవిష్యత్తులో సర్వీస్ రోడ్డు విస్తరణకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టు సరిహద్దు లోపల ఒక అదనపు స్తంభాన్ని మ్యాప్ చేశారు. ప్రధాన స్కైవాక్ స్తంభం మరియు అంతర్గత సరిహద్దు స్తంభం (దిగే మెట్లతో) మధ్య దూరం సుమారు 12.5 మీటర్లు ఉంటుంది.
ఈ ఎలివేటెడ్ మార్గంలో ర్యాంప్ మరియు లిఫ్ట్ సదుపాయంతో పాటు కిందికి దిగే మెట్లు ఉంటాయి. దీనివల్ల పాదచారులందరికీ సులభమైన ప్రవేశం లభించడమే కాకుండా, రద్దీగా ఉండే NH-65 కారిడార్ పై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
నిర్మాణ సమయపాలన
ఎల్టీఎమ్ఆర్హెచ్ఎల్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న నాటి నుండి 180 రోజుల్లో (6 నెలలు) నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని నిర్దేశించారు. ఎల్టీఎమ్ఆర్హెచ్ఎల్ తో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం, ప్రాజెక్టు అమలు, నిర్మాణ నిర్వహణ, మానవ వనరులు మరియు నిర్మాణ సమయంలో, ఆ తర్వాత సైట్ నిర్వహణ బాధ్యతలను వాసవి గ్రూప్ చూసుకుంటుంది.
వాసవి గ్రూప్ ప్రస్తుతం అట్లాంటిక్స్, లేక్ సిటీ మరియు అర్బన్ (Atlantics, Lake City and Urban) వంటి ప్రాజెక్టులలో అభివృద్ధిలో ఉన్న సుమారు 5000 ఫ్లాట్లను వినియోగదారులకు అందించడంపై దృష్టి సారిస్తోంది. 2026 డిసెంబర్ నుండి దశలవారీగా వీటిని అందజేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించింది. తన తదుపరి దశ వృద్ధికి అవసరమైన భూమిలో గణనీయమైన భాగాన్ని కూడా గ్రూప్ ఇప్పటికే సేకరించింది, ఆయా ప్రాజెక్టుల వివరాలను త్వరలో ప్రకటించనుంది.
వాసవి ఆనంద నిలయం (Vasavi Ananda Nilayam) గురించి:
వాసవి ఆనంద నిలయం (Vasavi Ananda Nilayam) అనేది 29.37 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సుమారు 72% ఖాళీ స్థలంతో నిర్మితమవుతున్న ఒక మెగా-స్కేల్ గేటెడ్ టౌన్షిప్. ఇందులో 11 రెసిడెన్షియల్ బ్లాక్లు, రెండు ప్రత్యేకమైన ఎమినిటీస్/క్లబ్హౌస్ బ్లాక్లు ఉంటాయి. ఈ టౌన్షిప్లో సుమారు 1,330 చదరపు అడుగుల నుండి 4,000 చదరపు అడుగులకు పైగా విస్తీర్ణంలో 2, 3, మరియు 4/5 బీహెచ్కే విభాగాల్లో 3,576 లగ్జరీ యూనిట్లు ఉంటాయి. జంట క్లబ్హౌస్ల అంతటా ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ సౌకర్యాలు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, క్రెష్ మరియు మినీ-థియేటర్లతో సహా 12,000 చదరపు మీటర్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేకమైన స్టిల్ట్ మరియు లైఫ్స్టైల్ వసతులను కల్పిస్తున్నారు.
2022 చివరిలో బిల్డింగ్ పర్మిట్ నెం. 4530/GHMC/LBN/2022-BP కింద ఆమోదించబడిన ఈ ప్రాజెక్టు, చురుకుగా నిర్మాణంలో ఉంది. దీనిని దశలవారీగా కొనుగోలుదారులకు అందజేస్తారు: డిసెంబర్ 2027లో ఫేజ్ 1 (టవర్లు A, B, D, H), ఆగస్టు 2028లో ఫేజ్ 2 (టవర్లు I, E, G, C), డిసెంబర్ 2029లో ఫేజ్ 3 (టవర్లు J, F, K) అందజేయనున్నారు.