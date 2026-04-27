Rains in Hyderabad: తెలంగాణలో తేలికపాటి వర్షాలు- ఎల్లో అలర్ట్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రానున్న 2 గంటల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉదయం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, తాజా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆకాశం మేఘావృతమై వాతావరణం చల్లబడింది.
ఈ మేరకు ప్రభావిత జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రధానంగా హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో వానలు పడే అవకాశం ఉంది.
గంటకు సుమారు 5 మి.మీ మేర వర్షపాతం నమోదయ్యే ఆస్కారం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. గత కొన్ని రోజులుగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలతో ఇబ్బంది పడుతున్న నగరవాసులకు ఈ జల్లులు కొంత ఊరటనివ్వనున్నాయి.
ఇదిలా ఉంటే.. రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. భానుడి భగభగలకు జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఈ రోజు ఏపీలోని 23 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
వేడి గాలుల వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడే ప్రమాదం ఉంది. బయటకు వెళ్లేవారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.