అక్రమంగా జింక మాంసం వ్యాపారం.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
హైదరాబాద్, రాజేంద్రనగర్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ (ఎస్ఓటీ) అత్తాపూర్లో జరిపిన దాడిలో అక్రమంగా జింక మాంసం వ్యాపారాన్ని భగ్నం చేసి, 15 కిలోల జింక మాంసం అమ్ముతున్న ఒక వ్యక్తిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా అరెస్టు చేసింది. సులేమాన్ నగర్కు చెందిన మహ్మద్ ఇర్ఫానుద్దీన్ అనే నిందితుడి వద్ద నుంచి పోలీసులు రూ.3,000 వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
విచారణలో, అతను అడవిలో జంతువును వేటాడి మాంసాన్ని నగరానికి తీసుకువచ్చినట్లు పోలీసులకు తెలిపాడు. ఈ సంఘటన అక్రమ వేట ముప్పును వెలుగులోకి తెచ్చింది. జింక మాంసం అక్రమ అమ్మకంపై జరిపిన దర్యాప్తులో, నిందితుడు నల్లమల అడవిలో జింకలను వేటాడి, వనపర్తి జిల్లాలోని పెబ్బేరు నుండి మాంసాన్ని హైదరాబాద్కు తరలించి, నగరంలో కిలో రూ. 800 చొప్పున అమ్ముతున్నట్లు వెల్లడైంది.
పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న అక్రమ వన్యప్రాణుల వ్యాపార నెట్వర్క్తో ఇతనికి ఉన్న సంబంధాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని అత్తాపూర్ పోలీసులకు అప్పగించారు. వన్యప్రాణుల (సంరక్షణ) చట్టంలోని నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అక్రమ వేటకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.