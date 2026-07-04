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హైదరాబాద్ దేశంలో మూడవ అత్యంత ఖరీదైన నివాస మార్కెట్గా నిలిచింది: నైట్ ఫ్రాంక్ అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తన సొంత నివేదిక, అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్, లో H1 2026 సమయంలో భారతదేశ నివాస మార్కెట్లలో గృహ కొనుగోలుదారుల అఫర్డబిలిటీ విస్తృతంగా సానుకూలంగా కొనసాగిందని పేర్కొంది, దీనికి 125 బేసిస్ పాయింట్ల ద్రవ్య సడలింపు సంచిత ప్రభావం తోడ్పడింది. అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ ప్రకారం, దేశంలోని టాప్ ఎనిమిది నగరాలలో హైదరాబాద్ మూడో అత్యంత ఖరీదైన నివాస మార్కెట్గా ఉంది. అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ అనేది EMIలపై ఖర్చు చేసే గృహ ఆదాయం నిష్పత్తిని కొలిచేది, ఇది హైదరాబాద్ మార్కెట్కు 41%గా నమోదైంది. అంటే హైదరాబాద్లో ఒక గృహ యూనిట్ యొక్క నెలవారీ వాయిదా(EMI)ని చెల్లించడానికి గృహ ఆదాయంలో 41% అవసరం అవుతుంది. 2025 సంవత్సరాంతంతో పోల్చితే హైదరాబాద్లో అఫర్డబిలిటీ స్థిరంగా కొనసాగింది.
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఎనిమిది నగరాల అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్
మూలం: నైట్ ఫ్రాంక్ రీసెర్చ్. గమనిక: H1 2026 కోసం అఫోర్డబిలిటీ స్థాయిలను వడ్డీ రేటు మరియు ఆస్తి ధర మినహా అన్ని మార్పులను స్థిరంగా ఉంచి లెక్కించారు.
గమనిక: నైట్ ఫ్రాంక్ అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ ఒక నిర్దిష్ట నగరంలో గృహ యూనిట్ యొక్క నెలవారీ వాయిదా (EMI) చెల్లించడానికి ఒక కుటుంబానికి అవసరమయ్యే ఆదాయ భాగాన్ని సూచిస్తుంది. EMI/ ఆదాయ నిష్పత్తి 50% కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అది అందుబాటులో లేనిదిగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఆ పరిమితికి మించి బ్యాంకులు చాలా అరుదుగా గృహ రుణాన్ని ఆమోదిస్తాయి.
గమనిక: ఈ శ్రేణి నివాస ధరల సవరించిన విధానాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న నవీకరించిన అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ స్థాయిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
అనుమానాలు:
EMI, గృహ యూనిట్ పరిమాణం మరియు ధర / sq ft నగర స్థాయి సగటులను సూచిస్తాయి.
EMI:
రుణ కాలపరిమితి- 20 years
రుణ విలువ నిష్పత్తి- 80%
గృహ రుణ వడ్డీ రేటు- సగటు గృహ రుణ వడ్డీ రేట్లు
గృహ యూనిట్ విస్తీర్ణం: ప్రతి నగరానికి గృహ పరిమాణం సంవత్సరాల పాటు స్థిరంగా ఉంచబడింది, అయితే ప్రతి నగరానికి ఉన్న సగటు పరిమాణ అభిరుచిని పరిగణనలోకి తీసుకుని వేర్వేరు నగరాల్లో అది మారుతుంది.
గృహ ధర: ఆ నగరంలో అమ్ముడుపోని నిల్వ ఆధారంగా లెక్కించిన వెయిటెడ్ సగటు ధర.
అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ ప్రకారం, ట్రాక్ చేసిన 8 నగరాల్లో 6 నగరాలు అఫోర్డబిలిటీ పరిమితిలోనే కొనసాగుతున్నాయి, కాగా ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ (MMR) మరియు నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (NCR) 50% పరిమితికి పైగానే కొనసాగుతున్నాయి. అహ్మదాబాద్ మరోసారి టాప్ 8 నగరాల్లో అత్యంత అందుబాటు గల గృహ మార్కెట్గా నిలిచింది, దీని నిష్పత్తి 23% కాగా, తరువాత కోల్కతా 25% మరియు పుణే 28% వద్ద ఉన్నాయి.
2025 తో పోల్చితే బెంగళూరు (35%) మరియు NCR (65%) లో అఫోర్డబిలిటీ స్వల్పంగా క్షీణించింది, కాగా మిగిలిన మార్కెట్లు ప్రధానంగా స్థిరంగానే కొనసాగాయి. ట్రాక్ చేసిన 8 నగరాల్లో 6 నగరాలు 50% అఫోర్డబిలిటీ పరిమితిలోనే కొనసాగుతున్నాయి, ఇది తక్కువ రుణ వ్యయాల సమిష్టి ప్రత్యక్ష లాభం ఫలితంగా ఏర్పడింది మరియు H2 2026 వరకు గృహ డిమాండ్కు మద్దతు కొనసాగిస్తుందని అంచనా వేయబడుతోంది.
నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్, ఇది గృహ ఆదాయంలో EMIలపై ఖర్చు చేసే వాటాను కొలుస్తుంది, 2016 నుండి 2021 మధ్య ఎనిమిది ప్రధాన భారతీయ నగరాల్లో స్థిరమైన మెరుగుదలను చూపించింది. మహమ్మారి సమయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) పాలసీ రెపో రేటును దశాబ్ద కనిష్ట స్థాయిలకు తగ్గించడంతో అఫోర్డబిలిటీ మరింత బలపడింది. అయితే, పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణానికి ప్రతిస్పందనగా, మే 2022 నుండి ప్రారంభమైన తొమ్మిది నెలల వ్యవధిలో RBI రెపో రేటును 250 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచింది, దీని వల్ల 2022లో అఫోర్డబిలిటీ క్షీణించింది.
2023 ప్రారంభం నుండి రేటు స్థిరత్వం కూడా అఫోర్డబిలిటీ స్థాయిలను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడింది, అయితే పెరుగుతున్న ధరలు వాటిని ముఖ్యంగా NCRలో ఎక్కువ స్థాయిలోనే ఉంచాయి. ఇటీవల, RBI ప్రస్తుత విరామానికి ముందు 125 బేసిస్ పాయింట్ల సంచిత సడలింపును అందించింది, ఇది గృహ రుణ అఫోర్డబిలిటీకి మద్దతునిచ్చింది మరియు 2024లో నమోదైన మహమ్మారి అనంతర గరిష్ట స్థాయిలకు దగ్గరగా నివాస విక్రయాలను కొనసాగించడంలో సహాయపడింది.
మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (MPC) పశ్చిమ ఆసియా సంఘర్షణ సంబంధిత ఇంధన ధరల రిస్క్లు మరియు రుతుపవన పరిస్థితులపై అనిశ్చితిని ప్రస్తావిస్తూ, ఫిబ్రవరి మరియు జూన్ 2026 సమావేశాల్లో పాలసీ రెపో రేటును 5.25% వద్దనే కొనసాగించింది. FY 2027 GDP వృద్ధిని 6.6%కి సవరించడంతో మరియు CPI అంచనాను 5.1%కి పెంచడంతో, స్వల్పకాలిక రేటు స్థిరత్వం అత్యంత సంభావ్య పరిస్థితిగా కనిపిస్తోంది. అయినప్పటికీ, సడలింపు వల్ల కూడిన సంచిత ప్రయోజనం చాలా ట్రాక్ చేయబడిన మార్కెట్లలో గృహ కొనుగోలుదారులకు అర్థవంతమైన అఫోర్డబిలిటీ మద్దతును అందిస్తూనే ఉంది.
శిశిర్ బైజాల్, ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్, చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా చెప్పారు, "గృహ అఫోర్డబిలిటీ నివాస డిమాండ్కు కీలక చోదకంగా కొనసాగుతోంది. తక్కువ వడ్డీ రేట్ల సంచిత ప్రయోజనం చాలా మార్కెట్లలో గృహ కొనుగోలుదారులకు మద్దతునివ్వడం కొనసాగిస్తోంది, దీని వల్ల విక్రయాలు మహమ్మారి అనంతర గరిష్ట స్థాయిలకు దగ్గరగా ఉంటున్నాయి. సంవత్సరం పొడవునా, ప్రధానంగా ఆస్తి ధరల పెరుగుదల కారణంగా అఫోర్డబిలిటీ లాభాలు మోస్తరుగా మారాయి. అయితే, ఆరోగ్యకరమైన ఉపాధి, స్థిరమైన ఆదాయాలు మరియు అనుకూలమైన ఫైనాన్సింగ్ పరిస్థితులు డిమాండ్కు మద్దతుగా కొనసాగుతున్నాయి. ముందుకు వెళితే, గృహ అఫోర్డబిలిటీని కొనసాగించడంలో మరియు దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడంలో స్థిరమైన ఆదాయ వృద్ధి మరియు సమతుల్య మార్కెట్ ఫండమెంటల్స్ కీలకంగా ఉంటాయి.
రతదేశ నివాస మార్కెట్ స్థిరమైన ఉపాధి, పట్టణీకరణ మరియు అనుకూలమైన ఫైనాన్సింగ్ పరిస్థితుల నుండి ప్రయోజనం పొందడం కొనసాగిస్తోంది. పెరిగిన ప్రపంచ అనిశ్చితి ఉన్నప్పటికీ ఈ నిర్మాణాత్మక చోదకాలు చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి. భూ-రాజకీయ పరిణామాలు మరియు ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు స్వల్పకాలంలో సెంటిమెంట్ను ప్రభావితం చేయవచ్చు అయినప్పటికీ, ద్రవ్య సడలింపు యొక్క సంచిత ప్రయోజనం మరియు ఆరోగ్యకరమైన దేశీయ ఫండమెంటల్స్ చాలా ప్రధాన నగరాల్లో గృహ డిమాండ్కు మద్దతుగా కొనసాగుతాయని అంచనా.
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