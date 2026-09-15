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  4. Hyderabad: Jeweller Installs 24-kt Gold-plated Ganesha Idol Studded With 3.83 Lakh American Diamonds
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (12:55 IST)

బేగమ్ బజార్‌లో 3,83,800 అమెరికన్ వజ్రాలతో బంగారు పూత గణేశుడు (video)

Gold-plated Ganesha Idol
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (12:55 IST)
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Gold-plated Ganesha Idol
గణేశ చతుర్థి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని బేగమ్ బజార్‌లో ఉన్న లిచీ పెర్ల్ సెట్ జ్యువెల్స్ 3,83,800 అమెరికన్ డైమండ్లతో అలంకరించబడిన, 24 క్యారెట్ల బంగారు పూత కలిగిన గణేశ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఈ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న మూడవ ఏడాది గణేశ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ విగ్రహాన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించి ప్రతిష్టించినట్లు లిచీ పెర్ల్ సెట్ జ్యువెల్స్ నిర్వాహకుడు ఆధార్ అగర్వాల్ తెలిపారు. 
 
తాము ఈ 24 క్యారెట్ల బంగారు పూత కలిగిన గణేశ విగ్రహాన్ని తయారు చేశామని..  గత రెండేళ్లుగా మేము గణేశ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తూ వస్తున్నామన్నారు. వరుసగా మూడోసారి ఈ ఏడాది కూడా బంగారు పూతతో కూడిన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించడం జరిగిందన్నారు. ఈ విగ్రహాన్ని ఇత్తడితో, ఐదు రకాల లోహాల మిశ్రమంతో తయారు చేశామని ఆయన తెలిపారు. విగ్రహం వెనుక భాగంలో ఉన్న తోరణంపై దశావతారాల దృశ్యాలను పొందుపరచగా, పైభాగంలో బాలాజీని, ఇరువైపులా సరస్వతీ, లక్ష్మీ దేవుళ్లను అమర్చారు. 
 
ఈ విగ్రహం మొత్తం 3,83,800 కృత్రిమ అమెరికన్ డైమండ్లతో అలంకరించబడింది. సాధారణంగా ఫ్యాషన్ ఆభరణాలలో వాడే రకానికి చెందిన రాళ్లనే ఇందులోనూ ఉపయోగించామని.. అందుకే విగ్రహానికి ఆభరణాల వంటి రూపాన్ని ఇవ్వాలని అనుకున్నామని చెప్పారు. ఎనిమిది మంది కార్మికులు ఎనిమిది నెలల పాటు రేయింబవళ్లు దీని కోసం శ్రమించారని అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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