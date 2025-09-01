Hyderabad: భూ వివాదం ఒక ప్రాణాన్ని బలిగొంది.. నలుగురు కుమారుల మధ్య..?
హైదరాబాద్ నగర శివార్లలోని ఇబ్రహీంపట్నంలోని దండుమైలారం గ్రామంలో బంధువుల మధ్య చాలా కాలంగా ఉన్న భూ వివాదం ఒక ప్రాణాన్ని బలిగొంది. వివరాల్లోకి వెళితే, జి జంగయ్యకు 18 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఇది అతని నలుగురు కుమారుల మధ్య చాలా సంవత్సరాలుగా వివాదంగా ఉంది.
అక్రమంగా ప్రవేశించడాన్ని నిషేధించే పోలీసు ఉత్తర్వు ఉన్నప్పటికీ, నరసింహ, యాదయ్య కుటుంబాలు వరి నాటడానికి పొలాల్లోకి ప్రవేశించాయని ఆరోపించారు. మల్లయ్య, జంగయ్య కుటుంబాలు వారిని ఆపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, హింసాత్మక ఘర్షణ చెలరేగింది.
ఈ దాడిలో, బాలరాజు (36)ను అక్కడికక్కడికే నరికి చంపేశారు. అతని సోదరులు ధనరాజ్, వెంకటరాజు, వదినలు పావని, మంజుల గాయపడ్డారు. మంజుల కడుపుకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులు ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
ఇబ్రహీంపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సమీపంలో బాలరాజు కుటుంబ సభ్యులు నిరసనకు దిగడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మరింత అల్లర్లు జరగకుండా పోలీసులు గ్రామంలో పికెట్లను మోహరించారు.