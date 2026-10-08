'సర్' సిత్రాలు చూడతరమా...? చనిపోయిన భర్త... బతికున్న భార్య ఓటును తొలగించారు!!
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం దేశ వ్యాప్తంగా చేపట్టిన ఓటర్ల సమగ్ర సవరణలో చోటుచేసుకున్న వింతలు విశేషాలు, అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అపుడెపుడో రెండు దశాబ్దాల క్రితం చనిపోయిన భర్త.. ఇపుడు వచ్చిన బతికున్న తన భార్య ఓటు హక్కును తొలగించాలంటూ దరఖాస్తు చేసిన వ్యవహారంల కలకలం రేపుతోంది. ఈ వింత ఘటనతో ఓటర్ల జాబితాలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై అనుమానాలు మరింతగా బలపడుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ నగరంలోని ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం భోలకపూర్కు చెందిన బిల్కిస్ సుల్తానా మూడు దశాబ్దాలుగా ఓటు హక్కు కలిగి ఉంది. ఆమె భర్త మహ్మద్ రఫీఖుద్దీన్ 2002లో మరణించారు. అయితే, ఇటీవల ఓటర్ల జాబితా సవరణలో భాగంగా, 24 ఏళ్ల క్రితం చనిపోయిన రఫీఖుద్దీన్ పేరుతో ఆన్లైనులో ఫారం-7 దరఖాస్తు దాఖలైంది. తన భార్య బిల్కిస్ సుల్తానా చనిపోయిందని, ఆమె పేరును జాబితా నుంచి తొలగించాలని ఆ దరఖాస్తులో పేర్కొన్నారు. ఈ బోగస్ దరఖాస్తు ఆధారంగా అధికారులు ఆమె ఓటును తొలగించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బాధితురాలు, తిరిగి ఓటు హక్కు కోసం ఫారం-6 ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది.
ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇదే ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో కొన్ని రోజుల క్రితం 31 ఓట్లను తొలగించాలని ఓ బూత్ లెవల్ ఏజెంట్ (బీఎల) బాలచందర్ నకిలీ ఫారం-7 పత్రాలు సమర్పించడం వివాదాస్పదమైంది. దీనిపై ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో అధికారులు విచారణ జరిపి, బాలచందర్పై చిక్కడపల్లి పోలీస్ స్టేషనులో కేసు నమోదైంది.
ముషీరాబాద్తో పాటు గోషామహల్, బహదూర్పుర, అంబర్పేట్, కార్వాన్, చాంద్రాయణగుట్ట వంటి నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇలాంటి బోగస్ ఫారం-7లు పెద్ద ఎత్తున దాఖలైనట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కొందరు వ్యక్తులు బీఎల్వీలపై ఒత్తిడి తెచ్చి, బెదిరించి మరీ ఫారాలను ఆమోదింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వచ్చింది.
ఈ అక్రమాలపై పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు రావడంతో జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరణించిన వ్యక్తుల కుటుంబ సభ్యులు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రంతో దరఖాస్తు చేస్తేనే మాన్యువన్గా తీసుకోవాలని, ఆన్వైన్ దరఖాస్తులను క్షేత్రస్థాయిలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాకే నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు.