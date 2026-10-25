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  4. Hyderabad : Man booked for cheating a woman in the name of marriage
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (10:07 IST)

పెళ్లి పేరుతో వివాహేతర సంబంధం - రూ.1.18 కోట్లు వసూలు చేసిన కేటుగాడు

marriage
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (10:07 IST)
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పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ కేటుగాడు.. ఓ మహిళ వద్ద ఏకంగా రూ.1.18 కోట్లను వసూలు చేశాడు. పైగా, ఇంకా డబ్బులు కావాలంటూ వేధించాడు. వీటిని భరించలేని సదరు మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆ కేటుగాడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పీర్జాదిగూడలోని కెనరా నగర్‌లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
పీర్జాదిగూడలోని కెనరానగర్‌కు చెందిన మహిళ(41)కు 2024లో కమ్మ మ్యాట్రిమోనీ వెబ్‌సైట్‌లో కోనేటి ప్రదీప్‌(41) పరిచయమయ్యాడు. తనకు ఇదివరకే వివాహమై, విడాకులయ్యాయని... తల్లిదండ్రులు లేరని పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఆమెతో శారీరక సంబంధం ఏర్పరుచుకున్నాడు. 
 
ఆమె వద్ద పలు దఫాలుగా వివిధ రూపాల్లో రూ.1.18 కోట్ల వరకు నగదు తీసుకున్నాడు. పెళ్లి మాటెత్తితే మాత్రం మూడేళ్లుగా దాటవేస్తూ వచ్చాడు. చివరకు ఆమెను వదిలించుకునే కుట్రలో భాగంగాత, ప్రదీప్‌ తనతో ఉన్న ఆమె వ్యక్తిగత ఫొటోలు బయటపెడతానని బెదిరించడమే కాకుండా రూ.4 లక్షలు వసూలు చేశాడు. దీంతో విసిగిపోయిన ఆ మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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