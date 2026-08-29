  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Hyderabad: Man Dies After Being Accidentally Hit by Nephew’s Car During Puja
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (12:12 IST)

కొత్త కారు కొన్న ఆనందంలో పూజకు వచ్చిన కుటుంబంలో పెను విషాదం

car pooja - man dies
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (12:12 IST)
google-news
హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్‌లోని పెద్దమ్మ గుడి వద్ద విషాదం చోటుచేసుకుంది. కొత్త కారుకు పూజ చేస్తుండగా తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కొత్త కారు కొన్న ఆనందంలో పూజకు వచ్చిన కుటుంబ సభ్యుల్లోని ఓ వ్యక్తి మృత్యువాతపడ్డాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పెనుగొండ మండలానికి చెందిన  తుమ్ములపల్లి రామచంద్రరావు (70) తన భార్య గంగాభవానితో కలిసి వైద్య పరీక్షల కోసం హైదరాబాద్‌కు వచ్చారు. మియాపూర్‌లో ఉంటున్న అతని మేనల్లుడు సాయికుమార్‌ కొత్త కారు కొనుగోలు చేయడంతో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పూజ చేయించేందుకు పెద్దమ్మతల్లి ఆలయానికి వెళ్లారు. 
 
అక్కడ పూజారి కారుకు పూజ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత కారును కాస్త ముందుకు నడపాలని పూజారి సూచించారు. దీంతో సాయికుమార్ కారును ముందుకు నడిపే క్రమంలో.. బ్రేక్‌ బదులు ఎక్సలేటర్‌ తొక్కడంతో ఒక్కసారిగా కారు వేగంగా ముందుకు దూసుకెళ్లింది. ఆ సమయంలో కారు ముందు నిల్చున్న రామచంద్రరావును ఢీకొనడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. 
 
కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆటోలో గచ్చిబౌలిలోని ఏఐజీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ శనివారం మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఘటనపై జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మేనల్లుడు కొత్త కారు కొన్న ఆనందంలో పూజకు వచ్చిన కుటుంబంలో అదే కారు కారణంగా మామ ప్రాణాలు కోల్పోవడం విషాదం మిగిల్చింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
అంబటి రాంబాబు గుండెకి రెండు స్టెంట్లు, ఆసుపత్రి ఐసీయూలో వుంచి చికిత్స

Nagarjuna: కింగ్ 100 టీజర్ ను కిక్ ఆఫ్ అని అభివర్ణించిన చైతన్య, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్

Nagarjuna: కింగ్ 100 టీజర్ ను కిక్ ఆఫ్ అని అభివర్ణించిన చైతన్య, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్నేడు నాగార్జున అక్కినేని 67వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా #KING100 టైటిల్ ను ఖరారు చేసి టీజర్‌ను విడుదల చేశారు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమను తీర్చిదిద్దిన నలుగురు దిగ్గజాలలో ఒకరికి, ఎప్పటికీ 'కింగ్' (KING) లా నిలిచే వారికి..మెగాస్టార్ రామ్ చరణ్ అభిమానుల తరపున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. స్టూడియోలో నాగేశ్వరరావు విగ్రహం దగ్గర వున్న ఫొటోను రామ్ చరణ్ షేర్ చేశారు. అదేవిధంగా మంచు విష్ణు కూడా విషెస్ తెలియజేశారు. రాబోయే ఏడాది మీకు ఘనమైన #KING100 తో అద్భుతమైన విజయాలను అందించాలని కోరుకుంటున్నాము అని వారు పేర్కొన్నారు.

పుట్టబోయే బిడ్డకు ఏం పేరు పెడతారు : సమంతకు ఆన్సర్ ఏంటి?

పుట్టబోయే బిడ్డకు ఏం పేరు పెడతారు : సమంతకు ఆన్సర్ ఏంటి?టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత త్వరలోనే తల్లికాబోతోంది. ఈ ఆనందంతో ఆమె ఉబ్బి తబ్బిబ్బులైన వున్నారు. ఒకవైపు బేబీమూన్‌ ట్రిప్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న సామ్‌.. మరోవైపు వ్యాయామం చేస్తూ అభిమానులతో ఫొటోలు పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇన్‌స్టా వేదికగా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటించారు. కొందరు తల్లులు ఆమెకు సలహాలు ఇవ్వగా.. మరికొందరు ఆమెతో వారి అనుభవాలు పంచుకున్నారు.

ముంబైలో శ్రీవాస్ దర్శకుడిగా ఫీనిక్స్ రాజా ఫస్ట్ పోస్టర్, 2D మోషన్ టీజర్‌ రిలీజ్

ముంబైలో శ్రీవాస్ దర్శకుడిగా ఫీనిక్స్ రాజా ఫస్ట్ పోస్టర్, 2D మోషన్ టీజర్‌ రిలీజ్దర్శకుడు శ్రీవాస్ ఇంగ్లిష్‌తో పాటు పలు భాషల్లో రూపొందనున్న చిత్రాన్ని ప్రకటించారు. మహంకాళి నాగరాజు నిర్మాణంలో, మాధవి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రానికి ‘ఫీనిక్స్ రాజా’ అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు. అరిగపూడి సుమిత్ కుమార్, శైలేష్ భంబురే, శ్యామ్ బొడపాటి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

Mohabbat: మొహబ్బత్ నుంచి శ్రేయాసి సేన్ బ్యూటీఫుల్ పోస్టర్

Mohabbat: మొహబ్బత్ నుంచి శ్రేయాసి సేన్ బ్యూటీఫుల్ పోస్టర్ఏబీఎస్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ మీద అఫ్రోజ్ షేక్ నిర్మిస్తున్న సరికొత్త పాన్-ఇండియా చిత్రం *‘మొహబ్బత్’. సంతోష్ కల్వచెర్ల, శ్రేయాసి సేన్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకి కథ, మాటల్ని కలాం అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి మ్యాక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్స్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా రాఖీ పండుగ స్పెషల్‌గా ఓ సోల్ ఫుల్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

పూరి జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన చకోర- లూనార్ లవ్ బర్డ్ మూవీ మోషన్ పోస్టర్

పూరి జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన చకోర- లూనార్ లవ్ బర్డ్ మూవీ మోషన్ పోస్టర్శ్రవణ్, మలైకా టి వాసుపల్ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "చకోర- లూనార్ లవ్ బర్డ్". ఈ చిత్రాన్ని వీఐపీ వింటేజ్ ఐకానిక్ పిక్చర్స్ సారథ్యంలో హై జాయ్ కమర్షియల్స్ బ్యానర్ పై డా.చింతాడ హేమారావు నిర్మిస్తున్నారు. "చకోర- లూనార్ లవ్ బర్డ్" సినిమాతో ప్రముఖ దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ దగ్గర ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన మంగా శ్రీనివాస్ నూతన దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. అక్టోబర్ 8న ఈ సినిమా గ్రాండ్ థియేటర్ రిలీజ్ కి రాబోతోంది.