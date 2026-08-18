బైకును ఢీకొన్న కారు.. తండ్రి మృతి... కుమారుడు సేఫ్.. బ్యాడ్మింటన్ క్లాస్కు..?
ఒక కారు బైక్ను ఢీకొట్టడంతో బైక్ నడుపుతున్న వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ విషాదకరమైన సంఘటన రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బండ్లగూడ జాగీర్ ప్రాంతంలో ఉన్న శిశు మందిర్ పాఠశాల సమీపంలో జరిగింది.
సదరు వ్యక్తి తన కుమారుడిని బ్యాడ్మింటన్ తరగతికి తీసుకెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. మృతుడిని రమేష్ రెడ్డిగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో అతని ఏడేళ్ల కుమారుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆ బాలుడు హెల్మెట్ ధరించి ఉన్నాడు. గాయపడిన బాలుడిని చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.