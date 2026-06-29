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SIRలో పేరు తొలగిస్తారనే భయంతో 51ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక విస్తృత సవరణ (SIR)లో తన పేరు తొలగిస్తారనే భయంతో, దానివల్ల మానసిక వికలాంగులైన ఇద్దరు పిల్లలతో సహా తన కుటుంబంపై పడే పరిణామాల గురించి ఆందోళనతో 51 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
SIR
2002 ఓటర్ల జాబితాలో తన పేరు లేకపోవడం, పత్రాల్లోని అవకతవకల కారణంగా తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురైన క్యాబ్ డ్రైవర్ షేక్ ముజ్బిల్ రెహమాన్, ఆదివారం తెల్లవారుజామున బోరబండలోని భరత్ నగర్లో ఉన్న తన నివాసంలో ఉరి వేసుకున్నాడు.
కుటుంబ సభ్యుల ప్రకారం, అతను తన భార్య, ఇద్దరు మేధో వైకల్యం ఉన్న పిల్లలతో సహా ముగ్గురు పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందాడు. రెహమాన్ సిద్ధం చేసిన వివిధ పత్రాల కాపీలను చూపిస్తూ, అతని మేనల్లుడు ఇమామ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వాటికోసం అతను రూ.1.5 లక్షలు ఖర్చు చేశాడని చెప్పాడు.
ఆధార్, పాస్పోర్ట్ వంటి వివిధ పత్రాలలో తన పేరు వేర్వేరుగా స్పెల్లింగ్ చేయబడి ఉండటంతో, ఓటర్ల జాబితా నుండి తన పేరు తొలగించిన తర్వాత ఎదురయ్యే చట్టపరమైన చిక్కుల గురించి అతను ఆందోళన చెందాడు. పత్రాలలో సవరణలు చేయించడం కోసం రెహమాన్ గత నెల రోజులుగా వివిధ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాడని ఇమామ్ చెప్పారు. ఆ పత్రాలలో పుట్టిన తేదీకి సంబంధించి కూడా కొన్ని వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి.
మ్యాపింగ్ కోసం ఉంచిన 2002 జాబితాలో తన తల్లిదండ్రుల పేర్లు కనిపించకపోవడంతో, రెహమాన్ ఆందోళన మరింత పెరిగింది. ఓటర్ల జాబితా నుండి తన పేరును తొలగిస్తే ఎదురయ్యే పరిణామాల గురించి ఇతరుల ద్వారా విన్న తర్వాత అతను మానసికంగా కుంగిపోయాడని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
పత్రాలలో అవసరమైన సవరణలు చేయించలేకపోవడంతో గత కొన్ని రోజులుగా అతను తీవ్ర ఒత్తిడికి గురయ్యాడని, దీనివల్ల మానసికంగా సరిగ్గా లేని తమ ఇద్దరు పిల్లలు పెన్షన్ కోల్పోతారని, అలాగే కుటుంబం ఇతర సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలను కూడా కోల్పోతుందని ఆందోళన చెందుతున్నాడని రెహమాన్ భార్య చెప్పింది.
అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ల పెళ్లికి ముహూర్తం ఖరారు?
యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో సీనియర్ నటుడు వై.జి. మహేంద్రన్ చేసిన కామెంట్స్ కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మహేంద్రన్ తన మేనల్లుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ వివాహం గురించి ప్రస్తావించారు దీనివల్ల, కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలను ఆయన పొరపాటున ధృవీకరించారేమోనని చాలామంది భావించారు. "అనిరుధ్ మృదు స్వభావి. నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఆ అమ్మాయి (కావ్య మారన్) సాధారణ వ్యక్తి కాదు. అంత పెద్ద టీమ్ను నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఆమెకు ఉంది. తండ్రి వ్యాపార నైపుణ్యాలు ఆమెకు వచ్చాయి. ఇద్దరూ మంచి జోడీ. కలిసి మ్యూజిక్ బిజినెస్లో కూడా రాణించగలరు" అని వైజీ పేర్కొన్నారు. మహేంద్రన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
కావ్యా మారన్ను అనిరుధ్ పెళ్లాడనున్నారా?
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ అధినేత, ప్రముఖ నిర్మాత కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్యా మారన్ను ప్రముఖ యువ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరేలా తమిళ సీనియర్ నటుడు వైజీ మహేంద్రన్ కామెంట్స్ చే్శారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అనిరుధ్, కావ్యల గురించి మాట్లాడుతూ.. "అనిరుధ్ చాలా మంచివాడు, సాఫ్ట్ బాయ్. ఎంతో సమర్థుడు. అయితే, ఏదో ఒక విషయం అతడిని పెళ్లి వైపు అడుగులు వేయకుండా ఆపుతోంది. ఆ అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని ఆశిస్తున్నా" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.
శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో 'ఈఠ' టైటిల్ వివాదం ఏంటి?
బాలీవుడ్ నటి శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఈఠ. లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకుడు. ఈ సినిమా టీజర్ జూన్ 23న విడుదలై వివాదంలో చిక్కుకుంది. మరాఠీ 'లవాణి' కళాకారిణి 'విఠాబాయి నారాయణ్ గావ్కర్' జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ బయోపిక్ టైటిల్పై రాజకీయపార్టీ ఎన్సీపీ, విఠాబాయి కుటుంబ సభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
నా భర్త గోవిందాకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉంది : భార్య సునీత అహుజా
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందాపై ఆయన భార్య సునీత అహుజా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్తకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'లాకప్ : సచ్ యా సజా' అనే రియాలిటీ షోలో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొంటున్నారు. షో ప్రీమియర్ ఎపిసోడ్లోనే తన వివాహ జీవితంలోని రహస్యాలను బయటపెట్టి, భర్త గోవిందాకు గతంలో పలువురితో ఎఫైర్లు ఉన్నాయని అంగీకరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
నెట్ ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్
ఇండియన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది బాహుబలి. బాహుబలి ది బిగినింగ్, బాహుబలి ది కన్ క్లూజన్ చిత్రాలు రికార్డ్ స్థాయి వసూళ్లు సాధించి మరే సినిమా అందుకోలేని బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశాయి. బాహుబలిగా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రపంచస్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు. ఈ పేరు, గుర్తింపు ఊరికే రాలేదని బాహుబలి మేకింగ్ డాక్యుమెంటరీ బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.