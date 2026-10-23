Hyderabad: రెండో సారి కూడా వీసా రిజక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి.. భయంతో యువకుడి ఆత్మహత్య
అమెరికా వీసా దరఖాస్తు రెండోసారి కూడా తిరస్కరణకు గురవుతుందేమోనన్న భయంతో, 26 ఏళ్ల యువకుడు శుక్రవారం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. నగరంలోని అత్తాపూర్, తేజస్విని నగర్లో ఉన్న తన నివాసంలో రోహిత్ రెడ్డి అనే యువకుడు ఈ దారుణ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా వెళ్లాలని భావించిన రోహిత్, వీసా పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. గతంలో అతని వీసా దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురికాగా, రెండోసారి చేసిన దరఖాస్తు ఫలితం కోసం అతను ఎదురుచూస్తున్నాడు. వీసా వస్తుందో లేదోనని అతను తన తల్లిదండ్రులతో పలుమార్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
సమాచారం అందుకున్న అత్తాపూర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వీసా విషయంలో కలిగిన తీవ్ర ఆందోళనే అతను ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడేలా చేసి ఉండవచ్చని కుటుంబ సభ్యులు అనుమానిస్తున్నారు.