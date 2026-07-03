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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (18:11 IST)

Hyderabad: ఆర్మీ ఆఫీసర్‌ అని మోసం.. డబ్బు గుంజేసిన హైదరాబాద్ వ్యక్తి అరెస్ట్

Man Crime
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (18:05 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (18:11 IST)
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కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా సృష్టించిన ఫోటోలను ఉపయోగించి తాను భారత సైనిక అధికారిని అని నమ్మించి, వివాహం చేసుకుంటానని ఆశ చూపి ఒక మహిళను మోసం చేసినందుకు 29 ఏళ్ల వ్యక్తిని నాగోల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. షమీర్‌పేటకు చెందిన నిందితుడు ముకేర గోవర్ధన్, సోషల్ మీడియా ద్వారా నాగోల్‌లోని ఆనంద్ నగర్‌కు చెందిన ఒక మహిళతో పరిచయం పెంచుకున్నాడని నాగోల్ ఎస్‌హెచ్‌ఓ మహమ్మద్ మక్బూల్ జానీ తెలిపారు. ఆమె నమ్మకాన్ని పొందడానికి, అతను సైనిక దుస్తులలో ఉన్న తన ఏఐ ఫోటోలను పంపి, తాను ఆర్మీ అధికారిని అని చెప్పుకున్నాడు. 
 
కొద్ది నెలల తర్వాత వారు సహజీవనం ప్రారంభించాడు. అతను ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత, తన తండ్రికి అనారోగ్యంగా ఉందని, చికిత్స కోసం డబ్బు అవసరమని చెప్పి గోవర్ధన్ బాధితురాలి నుండి భారీ మొత్తాన్ని తీసుకున్నాడు. కానీ బాధితురాలు పెళ్లికి పట్టుబట్టడంతో అతను ఆమెను బెదిరించడం మొదలుపెట్టాడు, దాంతో ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించింది. 
 
విచారణలో గోవర్ధన్‌కు అప్పటికే వివాహమైందని, గతంలో అల్వాల్‌కు చెందిన మరో మహిళను పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసినందుకు జైలుకు వెళ్లి బెయిల్‌పై బయటకు వచ్చాడని తేలింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, తదుపరి విచారణ జరుపుతున్నట్లు నాగోల్ పోలీసులు తెలిపారు.
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సెల్వి

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