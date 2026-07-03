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Hyderabad: ఆర్మీ ఆఫీసర్ అని మోసం.. డబ్బు గుంజేసిన హైదరాబాద్ వ్యక్తి అరెస్ట్
కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా సృష్టించిన ఫోటోలను ఉపయోగించి తాను భారత సైనిక అధికారిని అని నమ్మించి, వివాహం చేసుకుంటానని ఆశ చూపి ఒక మహిళను మోసం చేసినందుకు 29 ఏళ్ల వ్యక్తిని నాగోల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. షమీర్పేటకు చెందిన నిందితుడు ముకేర గోవర్ధన్, సోషల్ మీడియా ద్వారా నాగోల్లోని ఆనంద్ నగర్కు చెందిన ఒక మహిళతో పరిచయం పెంచుకున్నాడని నాగోల్ ఎస్హెచ్ఓ మహమ్మద్ మక్బూల్ జానీ తెలిపారు. ఆమె నమ్మకాన్ని పొందడానికి, అతను సైనిక దుస్తులలో ఉన్న తన ఏఐ ఫోటోలను పంపి, తాను ఆర్మీ అధికారిని అని చెప్పుకున్నాడు.
కొద్ది నెలల తర్వాత వారు సహజీవనం ప్రారంభించాడు. అతను ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత, తన తండ్రికి అనారోగ్యంగా ఉందని, చికిత్స కోసం డబ్బు అవసరమని చెప్పి గోవర్ధన్ బాధితురాలి నుండి భారీ మొత్తాన్ని తీసుకున్నాడు. కానీ బాధితురాలు పెళ్లికి పట్టుబట్టడంతో అతను ఆమెను బెదిరించడం మొదలుపెట్టాడు, దాంతో ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
విచారణలో గోవర్ధన్కు అప్పటికే వివాహమైందని, గతంలో అల్వాల్కు చెందిన మరో మహిళను పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసినందుకు జైలుకు వెళ్లి బెయిల్పై బయటకు వచ్చాడని తేలింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, తదుపరి విచారణ జరుపుతున్నట్లు నాగోల్ పోలీసులు తెలిపారు.
కామాఖ్య నుంచి హార్ట్ ఫుల్ మెలోడీ ఏముందో ఏమో సాంగ్ రిలీజ్
సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న థ్రిల్లింగ్ 'కామాఖ్య'. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ఏముందో ఏమో సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు.
జయకృష్ణ ఘట్టమనేని శ్రీనివాస మంగాపురం విడుదల తేదీ ఖరారు
ఫస్ట్ డే నాగ బంధం, రావు బహదూర్ ఓపెనింగ్స్ రిపోర్ట్
ఈరోజు శుక్రవారంనాడు విడుదలైన తెలుగు సినిమాల రిపోర్ట్ ను ట్రేడ్ వర్గాలు ఎనలైజ్ చేశాయి. ఎగ్జిబిటర్ల రిపోర్ట్ ప్రకారం.. హీరో సత్యదేవ్ నటించిన రావు బహదూర్, విరాట్ కర్ణ నటించిన నాగ బంధం సినిమాలు గ్రాండ్ రిలీజ్ ను సొంతం చేసుకున్నాయి రెండు సినిమాల్లో నాగ బంధం మూవీ దాదాపు 100 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిందని దర్శకుడు అబిషేక్ నామా తెలియజేశాడు.
Samantha recored: మా ఇంటి బంగారం తో బాక్సాఫీస్ రికార్డును అధిగమించిన సమంత రూత్ ప్రభు
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని 'లనిన్ ట్రైలర్కు టాలీవుడ్ తారల మద్దతు
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ జూన్ 30న విడుదల చేసిన మూడు నిమిషాల ఈ ట్రైలర్లో, రాయలసీమ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన యాక్షన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, మరియు తమన్ ఎస్ అందించిన శక్తివంతమైన సంగీతం ఉన్నాయి. ఇందులో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించారు. రామ్ చరణ్ వంటి తారలు దీనిని 'అద్భుతం' మరియు 'పేలుడులా ఉంది' అని ప్రశంసించగా, మహేష్ బాబు దీనిలోని 'హృదయం మరియు అగ్ని'ని కొనియాడారు.