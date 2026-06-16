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కార్పొరేట్ ఉద్యోగానికి కాదని ఉబెర్ డ్రైవర్గా మారిన హైదరాబాద్ వ్యక్తి...
అమెజాన్లో కార్పొరేట్ ఉద్యోగాన్ని హైదరాబాద్ వ్యక్తి వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత ఉబెర్ డ్రైవరుగా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆనందం, అభిరుచి కోసమే తాను ఉబెర్ డ్రైవరుగా మారినట్టు వెల్లడించారు. అతని గురించి ఓ ప్రయాణికురాలు ఓ వీడియోను షేర్ చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గత పదేళ్ల కాలంలో 23600 ట్రిప్పులు పూర్తి చేసినట్టు వెల్లడించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కుమార్ అనే వ్యక్తి గతంలో అమెజాన్ కంపెనీలో కార్పొరేట్ ఉద్యోగిగా పనిచేసేవారు. 2014లో ఉబర్ సంస్థ హైదరాబాద్లో సేవలు ప్రారంభించినప్పుడు, తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి డ్రైవర్గా మారారు. పదేళ్లు గడిచినా, తన నిర్ణయం పట్ల ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేదని ఆయన ఆనందంగా చెబుతున్నారు.
డ్రైవింగ్ను కేవలం ఉద్యోగంగా కాకుండా తన అభిరుచిని కొనసాగించే అవకాశంగా ఆయన భావిస్తున్నారు. రోజూ కొత్త వ్యక్తులను కలవడం, వారి కథలు వినడం, నగరాన్ని చుట్టిరావడం తనకు ఎంతో ఇష్టమని కుమార్ తెలిపారు. 'నేను నా హైదరాబాద్ను అన్వేషించాలనుకుంటున్నాను. నేను హైదరాబాదీని కాబట్టి అది నాకు చాలా ముఖ్యం' అని ఆయన అన్నారు.
ఇప్పటివరకు దాదాపు 23,600 ట్రిప్పులు పూర్తి చేశానని, ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రతి ట్రిప్పును ఆస్వాదిస్తానని కుమార్ వివరించారు. ఆయన మాటలకు, జీవితం పట్ల ఆయనకున్న దృక్పథానికి చేతనా సింగ్ ముగ్ధురాలయ్యారు. సామాజిక అంచనాలను, సంప్రదాయ విజయాన్ని పక్కనపెట్టి, అభిరుచిని ఎంచుకునే వ్యక్తులు మన దేశంలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
'బాధ్యతలు, సామాజిక ఒత్తిడి కారణంగా చాలా మంది తమ అభిరుచులను వదిలేసే ఈ దేశంలో, తనకు సంతోషాన్నిచ్చే పనిని ఎంచుకున్న వ్యక్తిని కలవడం ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చింది' అని చేతనా సింగ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఈ వీడియో ఆన్లైన్లో వేలాది మందిని ఆకట్టుకుంది. పని, జీవిత సమతుల్యత, ఉద్యోగ సంతృప్తి, సంప్రదాయ కెరీర్ మార్గాలను సవాలు చేయడం వంటి అంశాలపై విస్తృత చర్చకు దారితీసింది. కుమార్ దృక్పథాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. కార్పొరేట్ కెరీర్ల ద్వారా మాత్రమే ఆనందం, సంతృప్తి లభించవని కుమార్ కథ గుర్తుచేస్తోందని పలువురు కామెంట్లు చేశారు.
'ఆయన తన మనసు చెప్పిన మాట విని, అభిరుచిని అంకితభావంతో అనుసరిస్తున్నారు. మీరు గుంపులో ఒకరిగా కాకుండా, మీ స్వంత మార్గాన్ని సృష్టిస్తున్నారు' అని ఒక యూజర్ రాశారు. కుమార్ తన అనుభవాలను పంచుకుంటే, తమకు ఇష్టం లేని ఉద్యోగాల్లో చిక్కుకుపోయిన ఎంతోమందికి స్ఫూర్తి లభిస్తుందని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. మొత్తంగా కుమార్ కథ విజయం అంటే కేవలం డబ్బు హోదా కాదని, మనసుకు నచ్చిన పనిలో లభించే సంతృప్తేనని చాటిచెబుతోంది.
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